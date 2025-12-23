기사 검색
“파도파도 계속 나와”…유재석, 또 미담 터졌다

입력 :2025-12-23 16:11:06
수정 :2025-12-23 16:11:06
유재석.
유재석.
연합뉴스


코미디언 김지선이 유재석의 미담을 공개했다.

23일 유튜브 채널 ‘이성미의 나는 꼰대다’에는 ‘웃다가 광대 승천 주의! 유재석 랍스터 미담부터 흑역사까지 싹 다 터진 송년회’라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 코미디언 이성미와 김지선, 조혜련, 남경필 전 의원이 모여 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

김지선은 조혜련과 함께 연극 연습을 하던 때를 떠올리며 “조공이라 그러잖아요. 그게 거의 계속 있는 거다”라고 말했다.

이에 조혜련은 “내가 전화를 다 했다. 유재석 하고 지석진도 하고”라고 거들었다.

김지선은 유재석이 보낸 도시락을 언급하며 “도시락에 랍스터가 들어 있는 거야”라며 “연극 배우들이 ‘우와’ 놀랐다. 도시락에 랍스터에 대하에 이런 것들이 들어가 있으니까 너무 럭셔리한 거다”라고 설명했다.

조혜련은 “근데 진짜 그렇게 해주면 너무 힘이 돼요”라며 남경필을 향해 말했고, 남경필은 “나 그때 연극 갔을 때 그 생각을 못했네”라며 미안해 했다.

조혜련은 “그래 가지고 내가 적어 놨어요. ‘남경필 그냥 오다’”라고 말해 웃음을 자아냈다.

뉴시스
