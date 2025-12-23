기사 검색
“쌍그지, 아닥해” 김송, 박미선 사과문 댓글창서 ‘욕설 설전’

입력 :2025-12-23 16:24:19
수정 :2025-12-23 16:24:19
사진=박미선, 김송 인스타그램 캡처
사진=박미선, 김송 인스타그램 캡처


그룹 ‘콜라’ 출신 김송이 코미디언 박미선의 소셜미디어 댓글창에서 누리꾼과 거친 말로 설전을 벌여 논란이 일고 있다.

23일 온라인상에는 박미선이 전날 게재한 공동구매(공구) 관련 사과문을 두고 김송과 한 누리꾼이 말다툼을 벌인 내용이 확산했다.

박미선은 앞서 자신의 소셜미디어에 건강식품 공동구매 글을 올렸다가 비판이 이어지자 자필 사과문을 게재했다. 그는 “이번 일로 불편하게 해드렸다”며 “앞으로 더 공부하고 신중하겠다”는 취지로 고개를 숙였다.

사진=박미선 인스타그램 캡처
사진=박미선 인스타그램 캡처


이 사과문 댓글란에 김송은 “무슨 일 있으셨나봐요. 스트레스가 제일 적이에요”라며 박미선을 위로하는 댓글을 남겼고, 한 누리꾼이 이를 두고 “무슨일인지 모르면 본인 공구나 신경쓰세요”라고 날선 반응을 보이면서 설전이 시작됐다.

김송은 해당 누리꾼의 지적에 “아닥하세요” 등 거친 표현으로 응수했고, 이후에도 상대를 향한 비아냥이 이어지며 댓글창 분위기가 과열됐다.

김송은 1996년 그룹 ‘콜라’로 데뷔했다. 데뷔 전에는 가수 박미경, 김건모의 백업댄서로도 활동했다.

2003년 댄스 듀오 ‘클론’ 출신 강원래와 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.

뉴시스
