예쁘게 자란 ‘박주호 딸’ 나은이, 리듬체조 입상 근황

입력 :2025-12-23 16:49:34
수정 :2025-12-23 16:49:34
전 축구선수 박주호의 딸 나은이가 리듬체조 선수로 성장 중인 근황을 전하며 눈길을 끌고 있다.

22일 유튜브 채널 ‘집에서 안나와’에는 ‘나은이의 올해 마지막 리듬체조 대회’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 대회를 앞둔 나은이를 위해 엄마 안나가 직접 헤어와 메이크업을 챙기는 모습이 담겼다. 안나는 “집에서 메이크업을 해주기도 하지만 대회 현장에서 직접 하기도 한다”며 “화장이 진해 보이지만 실제로는 무대에 맞춘 적당한 수준”이라고 설명했다.

사진=유튜브 ‘집에서 안나와’ 캡처
사진=유튜브 ‘집에서 안나와’ 캡처


안나는 또 “전날 나은이가 미열이 있어서 대회 참가를 취소할지 고민했다”면서도 “나은이는 끝까지 나가겠다고 했다”고 전했다. 컨디션이 완벽하지 않은 상황에서도 나은이는 침착하게 연기를 마쳤고, 안정적인 경기력으로 3위를 차지하며 수상에 성공했다. 나은이는 “오늘 열이 났지만 3등을 했다. 다음 주에는 이길 것”이라며 또렷한 각오를 전했다.

이후 다른 대회에도 출전한 나은이는 다시 한 번 수상자 명단에 이름을 올리며 꾸준한 성장세를 입증했다. 리듬체조뿐 아니라 댄스팀 무대에서도 뛰어난 리듬감과 표현력을 보여주며 존재감을 드러냈다.

한편 박주호는 스위스 출신 아내 안나와 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 나은이는 국제학교를 중퇴한 뒤 리듬체조와 피겨 스케이팅 등 운동 분야에 도전하며 새로운 길을 걷고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
