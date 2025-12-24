기사 검색
“세제 필요 없다” 청소 끝판왕 브라이언이 소개한 ‘선크림 활용법’

입력 :2025-12-24 09:39:55
수정 :2025-12-24 09:39:55
사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처
사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 캡처


그룹 플라이투더스카이 출신 방송인 브라이언이 선크림을 활용한 청소 비법을 공개했다.

지난 23일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에는 브라이언이 출연했다. 이날 브라이언은 청소용품 구매 비용 등 청소에 쓴 총액이 “2억 가까이 됐을 것”이라고 말했다.

청소 ‘꿀팁’을 알려 달라는 요청에 브라이언은 선크림을 청소에 활용하는 꿀팁을 공개했다.

그는 “선크림 유통기한 지난 것들이 있다. 그걸 버리지 말고 화장실 세면대, 주방 물때를 닦을 수 있고 광도 난다”고 설명했다.

선크림의 평균 2~3년의 유통기한을 가지고 있다. 하지만 개봉을 한 후에는 1년 이내에 사용하는 것이 좋다. 1년이 지나지 않았더라도 제품의 상태가 변했거나 이상 냄새가 난다면 즉시 폐기해야 한다. 이처럼 유통기한이 지난 선크림은 청소에 세제 대신 활용할 수 있다.

브라이언이 추천한 것처럼 물떼로 얼룩이 진 세면대에 선크림을 광택제로 활용할 수 있다. 먼저 수도꼭지에 남아있는 물기를 마른천으로 닦아 준 뒤 선크림을 묻혀 닦아주면 얼룩없는 반짝이는 수도꼭지로 거듭나게 된다.

사진=유튜브 ‘청소광 브라이언’ 캡처광 브라이언’ 캡처
사진=유튜브 '청소광 브라이언' 캡처
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
