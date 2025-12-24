“빵, 고기 다 먹는다” 173cm·52kg 김진경, 모델 13년차에 정착한 식단 공개

사진= 유튜브 ‘식단 읽어드립니다’ 캡처

13년 차 모델 김진경이 꾸준히 유지해 온 다이어트 식단을 공개했다.김진경은 23일 유튜브 방송 ‘식단 읽어드립니다’에 출연해 자신의 식습관과 몸 관리 비결을 솔직하게 털어놨다.그는 “제가 데뷔한 지 13년이 됐는데 데뷔를 하면서부터 자연적으로 식단을 하게 됐다. 모델이라는 직업을 하게 됐으니까”라고 말했다.이어 “10여 년 동안 정리가 된 게 두 끼를 먹는다. 첫 끼는 든든하게 먹고 저녁을 간단하게 먹는다”고 설명했다.또 “흰 쌀밥도 안 먹고 흰 밀가루, 정제된 류를 잘 안 먹는다. 흑설탕 대신 코코넛 슈거 이런 식으로 대체해서 먹는다”고 덧붙였다.남편인 축구선수 김승규에 대해서는 “저랑 입맛을 맞는 남자를 처음 본다”고 말해 눈길을 끌었다.이날 김진경은 현미밥에 멸치볶음, 제육볶음으로 구성된 아침 식단을 공개했다.그는 “아침에 고기가 당겨 제육볶음을 먹었다”며 “설탕 대신 알룰로스나 스테비아를 쓴다”고 밝혔다.또 모닝빵과 땅콩버터, 저당 사과잼, 크림치즈, 샐러드로 구성된 ‘아점’ 식단도 공개했다.김진경은 “드레싱은 올리브오일에 발사믹만 뿌려서 먹는다”며 “빵도 저는 사워도우만 먹는다”고 강조했다.뉴시스