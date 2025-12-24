기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“빵, 고기 다 먹는다” 173cm·52kg 김진경, 모델 13년차에 정착한 식단 공개

입력 :2025-12-24 13:37:55
수정 :2025-12-24 13:37:55
사진= 유튜브 ‘식단 읽어드립니다’ 캡처
사진= 유튜브 ‘식단 읽어드립니다’ 캡처


13년 차 모델 김진경이 꾸준히 유지해 온 다이어트 식단을 공개했다.

김진경은 23일 유튜브 방송 ‘식단 읽어드립니다’에 출연해 자신의 식습관과 몸 관리 비결을 솔직하게 털어놨다.

그는 “제가 데뷔한 지 13년이 됐는데 데뷔를 하면서부터 자연적으로 식단을 하게 됐다. 모델이라는 직업을 하게 됐으니까”라고 말했다.

이어 “10여 년 동안 정리가 된 게 두 끼를 먹는다. 첫 끼는 든든하게 먹고 저녁을 간단하게 먹는다”고 설명했다.

또 “흰 쌀밥도 안 먹고 흰 밀가루, 정제된 류를 잘 안 먹는다. 흑설탕 대신 코코넛 슈거 이런 식으로 대체해서 먹는다”고 덧붙였다.

남편인 축구선수 김승규에 대해서는 “저랑 입맛을 맞는 남자를 처음 본다”고 말해 눈길을 끌었다.

이날 김진경은 현미밥에 멸치볶음, 제육볶음으로 구성된 아침 식단을 공개했다.

그는 “아침에 고기가 당겨 제육볶음을 먹었다”며 “설탕 대신 알룰로스나 스테비아를 쓴다”고 밝혔다.

또 모닝빵과 땅콩버터, 저당 사과잼, 크림치즈, 샐러드로 구성된 ‘아점’ 식단도 공개했다.

김진경은 “드레싱은 올리브오일에 발사믹만 뿌려서 먹는다”며 “빵도 저는 사워도우만 먹는다”고 강조했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김진경이 13년간 유지하는 식단의 기본 원칙은?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장
“담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

“담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황
며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
“웃으면 남자들이 도망”…86세 전원주, 결국 지갑 열었다

“웃으면 남자들이 도망”…86세 전원주, 결국 지갑 열었다
“집 나간 남편, 유부녀와 동거”…유부녀 남편에 폭로해도 될까?

“집 나간 남편, 유부녀와 동거”…유부녀 남편에 폭로해도 될까?
“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다
유퀴즈 나온 ‘그알’ PD 고발당한 뒤…헌재 만장일치 ‘사이다’ 판결

유퀴즈 나온 ‘그알’ PD 고발당한 뒤…헌재 만장일치 ‘사이다’ 판결
이동국, 5남매 총출동한 ‘리마인드 웨딩’…연예인 포스 가득

이동국, 5남매 총출동한 ‘리마인드 웨딩’…연예인 포스 가득
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  5. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공