기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘프듀2 출신’ 아이돌 멤버, 학폭 가해자 저격글에 “사실 무근”

입력 :2025-12-24 13:54:32
수정 :2025-12-24 13:56:39
사진=최태웅 인스타그램 캡처
사진=최태웅 인스타그램 캡처


그룹 ‘Bz-Boys(청공소년)’ 멤버 최태웅이 학교폭력 가해자로 지목된 데 대해 “명백한 허위사실”이라며 법적 대응에 나섰다.

최태웅은 24일 자신의 소셜미디어에 법률대리인 공식입장을 공유했다.

법률대리인은 공식 입장문을 통해 “최근 유튜버 나름TV가 인스타그램과 틱톡 계정을 통해 ‘프로듀스 101’에 출연했다가 탈락한 뒤 데뷔한 아이돌이 초등학교 4학년 시절 학교폭력 가해자였다는 취지의 영상을 게시했다”며 “이와 관련해 당사자가 최태웅이라는 의혹이 제기되고 있으나 이는 명백한 허위사실”이라고 밝혔다.

이어 “최태웅은 학창 시절 나름TV가 주장하는 바와 같은 학교폭력 행위를 한 사실이 전혀 없으며, 신체적·정신적 피해를 가한 사실 또한 없다”고 강조했다.

그러면서 “해당 영상 게시 이후 후속 보도가 이어지고, 최태웅의 SNS 계정 등에 악성 댓글이 다수 게시되는 등 근거 없는 루머가 무분별하게 확산되며 심각한 명예훼손 피해가 발생하고 있다”고 설명했다.

이에 법률대리인은 최태웅을 대리해 허위사실 유포자와 관련 게시물 유포자에 대해 민·형사상 법적 조치에 나설 방침임을 알렸다. 아울러 현재 게시돼 있는 관련 영상과 게시물에 대해서도 즉각적인 삭제를 강력히 요청했다.

법률대리인은 “확인되지 않은 주장과 추측성 내용의 확산으로 추가적인 피해가 발생하지 않기를 바란다”며 “향후에도 끝까지 법적 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.

앞서 먹방 유튜버 나름(본명 이음률)은 최근 소셜미디어를 통해 과거 학교폭력 피해를 주장하며, 가해자 중 한 명이 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’ 시즌2에 출연했고 이후 아이돌로 데뷔해 활동 중이라고 밝혔다. 해당 주장이 확산되면서 온라인에서는 최태웅을 지목하는 추측성 글이 이어졌다.

최태웅은 엠넷 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101’ 시즌2에 출연해 얼굴을 알렸으며, 이후 그룹 Bz-Boys로 데뷔해 활동했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최태웅 측은 학교폭력 가해자 지목에 대해 어떤 입장을 밝혔는가?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장
“담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황

“담낭암이라고…” 이숙캠 이호선 교수, 충격 수술 후 근황
며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
“웃으면 남자들이 도망”…86세 전원주, 결국 지갑 열었다

“웃으면 남자들이 도망”…86세 전원주, 결국 지갑 열었다
“집 나간 남편, 유부녀와 동거”…유부녀 남편에 폭로해도 될까?

“집 나간 남편, 유부녀와 동거”…유부녀 남편에 폭로해도 될까?
“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다
유퀴즈 나온 ‘그알’ PD 고발당한 뒤…헌재 만장일치 ‘사이다’ 판결

유퀴즈 나온 ‘그알’ PD 고발당한 뒤…헌재 만장일치 ‘사이다’ 판결
이동국, 5남매 총출동한 ‘리마인드 웨딩’…연예인 포스 가득

이동국, 5남매 총출동한 ‘리마인드 웨딩’…연예인 포스 가득
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

    “결혼 앞두고 헤어져”…‘48세’ 박세리, 방송서 충격 고백

  5. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공