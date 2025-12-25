기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다

입력 :2025-12-25 08:51:06
수정 :2025-12-25 08:51:06
방송인 지석진. 에스팀 엔터테인먼트 제공
방송인 지석진. 에스팀 엔터테인먼트 제공


방송인 지석진이 모친상을 당했다.

25일 연예계에 따르면 지석진의 모친이 전날 새벽 노환으로 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장에 마련됐으며, 지석진은 상주로 이름을 올렸다.

발인은 26일 오전 5시 20분 엄수되며, 장지는 경기 이천시 에덴낙원이다.

지석진은 지난 21일 유튜브 채널 ‘뜬뜬’을 통해 열린 ‘제3회 핑계고 시상식’에서 데뷔 33년 만에 처음으로 대상을 수상했다.

지석진은 생애 첫 대상 수상으로 동료들과 팬들의 축하를 받은 지 얼마 되지 않아 모친상을 당해 주변의 안타까움을 사고 있다.

수상 당시 지석진은 “태어나서 처음 받아보는 대상이다. 대상이다. 버티고 버티다 보면 좋은 날이 온다는 말이 진심이라는 걸 느꼈다”라고 말해 첫 대상 수상에 뭉클한 심경을 전하기도 햇다.

지석진은 1992년 1집 ‘우울한 오후엔 미소를’을 통해 데뷔했으며 이듬해 KBS 특채 10기 코미디언으로 합격했다.

지석진은 SBS ‘런닝맨’, 채널A ‘스타건강랭킹 넘버원’, tvN ‘식스센스: 시티투어 2’ 등에 출연 중이며 유튜브 채널 ‘지편한세상’, ‘조동아리’도 운영 중이다.

신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
지석진의 모친이 별세한 원인은?
인기기사
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
예쁜 제니
제니, 인형
예쁜 제니
장원영·안유진, 우열 가기리 힘든 비주얼
장원영, 핫팬츠 입고 성큼성큼
카리나, AI 비주얼
윈터, 겨울은 나의 계절
에스파, 누구 하트 받으실래요
안유진, 말랑말랑 손 인사
이서, 상큼 요정
‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”

“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”
“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다

“남자로 태어났으면”…가수 정동원, 내년 2월 해병대 자원입대한다
“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’

“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’
“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’

“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’
“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵

“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵
“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’

“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…30대 무기징역
산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니

산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼

    “엄마라고 못해”…‘재혼’ 조혜련, 자녀들과 연락 안 돼
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,
“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

“이건 선 넘었다”…‘로제’ 닮은 中 인플루언서, 공식 행사에서 사인까지

중국에서 열린 블랙핑크 로제의 공식 팝업스토어 행사에서 한 중국 인플루언서가 행사 주인공처럼 소개되고, 공식 굿즈에 사인하는 모습이 공