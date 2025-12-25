기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“강행했지만 한계” 윤종신, ‘건강 문제’로 진행 중인 공연 취소

입력 :2025-12-25 14:03:12
수정 :2025-12-25 14:03:12
사진=윤종신 인스타그램 캡처
사진=윤종신 인스타그램 캡처


가수 윤종신이 건강 이상으로 공연을 취소했다.

윤종신은 25일 소셜 미디어에 “즐거운 연말을 제 공연과 함께 보내시려 했던 여러분께 안타까운 소식 전한다”면서 이렇게 밝혔다.

“제게 6일 전 갑작스럽게 발생한 기관지염을 동반한 감기 증세로 5일간 집중치료를 받고 어제 공연을 강행했다. 하지만 성대 상태가 너무 안 좋아서 2시간여를 함께 했으나 좋은 공연을 보여드리지 못했다”고 자책했다.

자고 일어난 이날 오전까지도 상태가 나아지지 않아서 이번 공연은 좋게 보여드릴 수 없다고 판단, 나머지 공연 일정을 취소했다.

윤종신은 “공연을 기대하셨던 분들의 소중한 연말 일정에 혼란을 드리게 돼 죄송하다”고 고개를 숙였다.

윤종신은 전날부터 28일까지 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 ‘2025 윤종신 콘서트 ’올해 나에게 생긴 일‘’을 열 예정이었다.

윤종신은 내년 2월 목표로 공연장 알아보고 있다. 현재 JTBC ‘싱어게인4’ 심사위원을 맡고 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤종신이 공연을 취소한 주된 이유는?
인기기사
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘영화 한 장면’ 신민아♥김우빈 결혼식 사진 공개
‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”

“MC몽에 120억원 송금…불륜” 보도에 차가원 측 “법적 대응”
생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다

생애 첫 ‘대상’ 지석진, 갑자기 들려온 비보…빈소 달려갔다
“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’

“교제 반대해서” 남자친구와 공모해 父 살해한 17세 딸, 죽음 지켜봐…印 ‘충격’
“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’

“죽은 사람도 태워주나요?”…비행기 탑승했는데 사망 판정 받은 89세女 ‘발칵’
“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?

“안면거상 수술로 얼굴 싹 고쳐” 충격…‘67세’ 심형래, 대체 무슨 일?
“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵

“30대 대학교수가 임신한 내연녀 살해…이미 혼외자도 있었다” 美 발칵
“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’

“통잠 안 잔다”…나이 지운 호날두 건강 비결은 ‘90분 수면’
산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니

산타, 오후 6시 출발한다…“한국에 언제 오나” 물어봤더니
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,