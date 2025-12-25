기사 검색
제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”

입력 :2025-12-25 15:10:16
수정 :2025-12-25 15:10:16
유튜브 채널 'Rock Music'·에스파 지젤 SNS 캡처
유튜브 채널 ‘Rock Music’·에스파 지젤 SNS 캡처


그룹 에스파 멤버 지젤이 멜론뮤직어워드(MMA) 방청 태도 논란에 대해 직접 해명했다.

최근 온라인 커뮤니티에서는 지난 20일 열린 MMA 당시 블랙핑크 제니의 무대 중 지젤이 다리를 꼬거나 턱을 괴는 등 무덤덤한 반응을 보인 장면이 확산되며 화제가 됐다.

이를 두고 일부 네티즌들은 “선배 무대인데 리액션이 부족하다”, “다른 가수의 무대 때와는 반응이 다르다”고 지적했다.

논란이 이어지자 지젤은 21일 자신의 소셜미디어(SNS) 라이브 방송을 통해 당시 상황을 설명했다.

그는 “어제 있었던 MMA를 잘 보셨냐. 조금 아쉬웠다”며 “자리가 제일 뒤쪽 구석이라 무대도, 모니터도, 전광판도 잘 보이지 않았다”고 해명했다.

무대가 제대로 보이지 않아 자연스러운 호응을 하기 어려웠다는 취지다.

블랙핑크 제니 무대 가수석 리액션 캠. 유튜브 채널 'Rock Music' 캡처
블랙핑크 제니 무대 가수석 리액션 캠. 유튜브 채널 ‘Rock Music’ 캡처


지젤의 설명 이후 반응은 엇갈리고 있다. 일부 팬들은 “상황을 들으니 이해가 된다”, “안 보이니까 즐길 수 없었을 것이다”라며 공감했다.

반면 “무대가 안 보였다면 왜 본인들의 영상이 나올 때는 반응했느냐”, “핵심을 빗겨나간 설명 같다” 등 여전히 태도에 의문을 제기하는 반응도 있었다.

한편 제니는 MMA에서 지난 3월 발매한 첫 솔로 정규앨범 ‘Ruby(루비)’로 ‘올해의 레코드’를 수상했다.

이날 제니는 한국적인 요소들을 자연스럽게 녹여낸 예술적인 무대를 펼쳐 큰 호응을 얻었다. ‘Seoul City’(서울 시티)와 ‘ZEN’(젠), ‘like JENNIE’(라이크 제니) 무대 영상은 공개 3일 만에 조회수 980만회를 넘어섰다.

지난 20일 서울 고척스카이돔에서 열린 MMA 2025에 제니가 공연을 하고 있다. 카카오엔터테인먼트
지난 20일 서울 고척스카이돔에서 열린 MMA 2025에 제니가 공연을 하고 있다. 카카오엔터테인먼트


온라인뉴스부
