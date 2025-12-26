기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

인생 즐기는 홍진경…발리 클럽서 목격 ‘땀범벅’

입력 :2025-12-26 10:20:55
수정 :2025-12-26 10:20:55
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처
사진=유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처


모델 겸 방송인 홍진경이 발리 여행 중 클럽에 방문한 후기를 남겼다.

25일 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 유튜브 채널에는 ‘해외 가면 무조건 클럽 가는 홍진경이 인정한 역대급 발리 클럽 (발리춤 최초 공개)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

홍진경은 아침 8시께부터 “클럽에 가서 빨리 춤을 추고 싶은데 시간이 너무 많이 남았다”면서 “아침에 문 여는 클럽은 없냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 해가 질 무렵 ‘멕시콜라(Mexicola)’라는 클럽을 찾은 홍진경은 “음악도 좋고 여기 엄청 신난다”며 기대감을 드러냈다.

잠시 후 그는 손목에 도장을 찍고 클럽에 입장했다. 클럽 내부는 이미 사람들로 가득 채워져 있었다.

홍진경은 클럽 음악에 맞춰 노래를 따라 부르면서 처음 보는 사람들과도 거리낌 없이 춤을 췄다. 그는 6시간이 넘게 춤을 추느라 온몸이 땀으로 젖었지만, 개의치 않고 폭발적인 에너지를 뽐냈다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍진경이 발리에서 방문한 클럽의 이름은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명

“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명
‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다
‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져

‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져
제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”

제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”
“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란

“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란
“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견
“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女

“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女
“술 한 잔만 마셔도 ‘이 암’ 위험 50% 증가”…최악의 주종은 ‘반전’

“술 한 잔만 마셔도 ‘이 암’ 위험 50% 증가”…최악의 주종은 ‘반전’
혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연

혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,