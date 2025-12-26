기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

가희, LA 가족여행 중 사고…차 유리창 산산조각

입력 :2025-12-26 11:09:58
수정 :2025-12-26 11:09:58
사진=유튜브 ‘가희바이브’ 캡처
사진=유튜브 ‘가희바이브’ 캡처


그룹 애프터스쿨 출신 가수 가희가 미국 여행 중 차 유리창이 파손되는 아찔한 일을 겪었다.

지난 25일 유튜브 ‘가희바이브’ 채널에 ‘이게 진짜 미국 바이브? 힙하고 여유로운 LA 가족 여행 브이로그 1탄’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

가희는 20일간의 가족 여행을 위해 미국 LA로 떠났다.

가희는 손흥민의 축구 경기도 관람하고, 주변 맛집을 방문하며 여행을 즐겼다.

저녁 식사 후 렌터카로 돌아온 가희는 예상치 못한 상황을 마주했다.

차량 유리창이 파손돼 있었던 것.

사진=유튜브 ‘가희바이브’ 캡처
사진=유튜브 ‘가희바이브’ 캡처


가희는 “오마이갓. 말로만 듣던 일이 벌어지고 말았다. 그래도 다행히 아무도 안 다치고 없어진 물건도 없다”라고 말했다.

이후 파손된 유리를 급하게 테이핑하고 렌터카를 바꾸기 위해 다시 공항에 왔다.

가희는 “경험하지 않아도 될 경험을 해버렸다. 안타깝지만 어쩔 수 없다. 애들도 씩씩하게 잘 있다”며 “가족과 짐 모두 무사한 것만으로도 너무 다행이다”라고 안도했다.

차량을 교체한 가희 가족은 베니스 비치로 향해 여행 일정을 이어갔다.

가희는 2016년 비연예인 사업가와 결혼해 두 아들을 낳았다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
가희가 미국 여행 중 겪은 주요 사건은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명

“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명
‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다
‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져

‘칼심사’ 안성재, 두바이쫀득쿠키 ‘대참사’…“탈락” 혹평 쏟아져
제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”

제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”
“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란

“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란
“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견
“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女

“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女
“술 한 잔만 마셔도 ‘이 암’ 위험 50% 증가”…최악의 주종은 ‘반전’

“술 한 잔만 마셔도 ‘이 암’ 위험 50% 증가”…최악의 주종은 ‘반전’
혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연

혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,