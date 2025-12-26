기사 검색
스타요즘

이시언 “아빠 된다”…서지승과 결혼 4년만에 기쁜 소식

입력 :2025-12-26 13:28:17
수정 :2025-12-26 13:28:17
이시언 서지승 부부.<br>사진=기안84 인스타그램 캡처
이시언 서지승 부부.
사진=기안84 인스타그램 캡처


배우 이시언(43)이 아빠가 된다.

26일 소속사 스토리제이컴퍼니에 따르면, 이시언 부인인 배우 서지승(37)은 임신했다. 2021년 12월 결혼한 지 4년 만이며, 내년 출산할 예정이다.

전날 이시언은 인스타그램 스토리에 “메리 크리스마스”라며 사진을 올렸다. ‘오 베이비’라는 문구와 남자 아이 풍선으로 2세 성별을 암시했다.

이시언은 6월 방송한 MBC TV ‘태어난 김에 세계일주4’에서 “나와 가족의 큰 바람이 있다”며 “올해부터 새로운 가족 계획을 마음 먹었다. 간절히 바라는 소망이 이뤄졌으면 좋겠다”고 바랐다. 내년 넷플릭스 ‘사냥개들2’로 인사할 예정이다.


뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
이시언과 서지승이 결혼한 시기는 언제인가?
장원영, '사랑스러운 산타걸'
제니, 눈부신 드레스 자태 '압도적 비주얼'
강한나, '우아한 자태'
"사실 전 나쁜 사람"…박나래, '연예대상' 수상 소감 재조명

“사실 전 나쁜 사람”…박나래, ‘연예대상’ 수상 소감 재조명
'정국과 커플 타투 의혹' 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다
제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 "조금 아쉬웠다"

제니 무대에 턱 괴고 무표정…에스파 지젤, 논란 되자 “조금 아쉬웠다”
'55세' 조혜련, 폐경 고백 "욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘"

‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”
"택배 올 때마다 상자에 '추파♥ 메시지'…무섭다" 태국女 폭로 논란

“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란
"반려견 껴안았을 뿐인데"…흔한 '이것' 감염, 팔·다리 절제한 60대女

“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女
"바다에 사람 떠 있다"…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견
"살려주세요, 후회합니다" 정희원, '스토킹'했다던 여성에 문자메시지

“살려주세요, 후회합니다” 정희원, ‘스토킹’했다던 여성에 문자메시지
"술 한 잔만 마셔도 '이 암' 위험 50% 증가"…최악의 주종은 '반전'

“술 한 잔만 마셔도 ‘이 암’ 위험 50% 증가”…최악의 주종은 ‘반전’
  사위와 키스하는 장모 '경악'…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  김주하 "연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘" 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  조세호 "혼자 남은 아내 부탁" 영상메시지…홍진경 '오열'

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  '연하 남친·성욕 고백' 전원주에… "너무 남자 좋아해" 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,