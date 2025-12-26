기사 검색
'나혼산' 초토화됐는데…김대호에 "뿌리가 썩어" 경고 나왔다

입력 :2025-12-26 13:50:05
수정 :2025-12-26 13:50:05
아나운서 출신 방송인 김대호가 역술가로부터 경고받고 당혹감을 감추지 못했다.

25일 유튜브 채널 ‘흙심인대호’에는 김대호가 박성준 역술가를 찾아 관상과 사주를 보는 모습이 공개됐다.

이날 대좋밭을 찾은 박성준은 김대호를 향해 “음산한 남자가 음기 가득한 곳에서 비를 맞고 있는 느낌”이라는 의미심장한 평가를 했다.

이어 본격적인 사주와 관상풀이에 나선 박성준은 김대호에 대해 “뿌리가 썩어있다”고 경고해 김대호를 당황하게 했다. 김대호는 “카메라 잠깐 꺼봐. 이보게, 관상가 양반. 차라리 개XX가 기분이 더 나쁘지”라며 발끈했다.

이에 박성준은 “말 그대로 뿌리가 썩어 있다”며 쐐기를 박아 현장에 웃음보가 터졌다.

박성준은 김대호의 사주에 대해 “기본적으로 자아가 강하고 자존심이 세다”면서 “누군가가 나를 통제하는 것을 다른 사람보다 훨씬 더 싫어한다. 자유롭게 자기 마음대로 살려고 하는 마음이 강하다”라고 짚었다.

그러면서 “굳이 사람을 만날 필요가 없다. 혼자 내 길을 묵묵히 가시면 된다”면서 “내가 모든 것을 이고 지고 다 끌고 가야 해 고단함은 있을 수 있지만 결국 내가 어느 정도 올라갔을 때 그 안에서 자연스럽게 무리가 생긴다고 보면 된다”고 덧붙였다.

