기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“봐도봐도 놀라워” 쯔양, 5㎏ 대왕 카레 먹방 인증

입력 :2025-12-26 16:27:00
수정 :2025-12-26 16:27:00
사진=쯔양 인스타그램 캡처
사진=쯔양 인스타그램 캡처


먹방 유튜버 쯔양이 카레 5㎏을 비우고 남은 그릇을 인증했다.

쯔양은 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “크리스마스 잘 보내셨나요”라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 사람 몸통 사이즈의 그릇을 들고 있는 쯔양의 모습이 담겼다.

앞서 쯔양은 MBC TV 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 일본 삿포로에 위치한 한 카레집을 방문해 5㎏의 카레를 50분 안에 먹는 미션에 도전한 바 있다.

사진=쯔양 인스타그램 캡처
사진=쯔양 인스타그램 캡처


쯔양은 “시간 제한 때문에 먹방 미션에 실패한 적이 있다”며 “밥을 많이 못 먹는다. 절대 성공을 못 할 거라고 쐐기를 박고 카레집에 찾아갔다”고 했다.

하지만 쯔양은 카레 5㎏을 미션 시간 5분36초를 남기고 다 먹으며 도전에 성공했다.

한편 쯔양은 21살이던 2018년부터 남다른 먹방으로 주목받았다. 먹는 음식 양이 많은데도 늘씬한 몸매, 귀여운 외모를 뽐내며 인기를 끌었다.

2019~2020년 MBC TV ‘마이 리틀 텔레비전 V2’, SBS TV ‘생방송 투데이 #맛스타그램’ 등에서 고정출연자로 활약했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
쯔양이 카레 5㎏을 먹는 미션에 성공했는가?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”

‘55세’ 조혜련, 폐경 고백 “욕구 줄어…2살 연하♥ 남편 기다려줘”
‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다

‘정국과 커플 타투 의혹’ 에스파 윈터, 오른팔 문신 가렸다
“살려주세요, 후회합니다” 정희원, ‘스토킹’했다던 여성에 문자메시지

“살려주세요, 후회합니다” 정희원, ‘스토킹’했다던 여성에 문자메시지
“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女

“반려견 껴안았을 뿐인데”…흔한 ‘이것’ 감염, 팔·다리 절제한 60대女
“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란

“택배 올 때마다 상자에 ‘추파♥ 메시지’…무섭다” 태국女 폭로 논란
“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견

“바다에 사람 떠 있다”…강릉서 실종된 80대 남성, 열흘 만에 숨진 채 발견
‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다

‘나혼산’ 초토화됐는데…김대호에 “뿌리가 썩어” 경고 나왔다
혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연

혹시 나? “12억 찾아가세요”…‘이 회차’ 복권 1등 당첨자 행방묘연
“왜 수면제 먹고 움직여” 90대母 폭행한 아들…모친은 ‘처벌불원서’

“왜 수면제 먹고 움직여” 90대母 폭행한 아들…모친은 ‘처벌불원서’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  5. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,