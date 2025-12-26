기사 검색
혜리, “크리스마스 데이트” 꼭 껴안고 입술 쭉

입력 :2025-12-26 17:52:22
수정 :2025-12-26 17:52:22
사진=혜리 인스타그램 캡처
사진=혜리 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 혜리와 아이들 멤버 미연이 크리스마스를 함께 보냈다.

혜리는 25일 인스타그램에 “공주들의 크리스마스”라며 미연과 찍은 사진을 공개했다.

두 사람은 서로 껴안고 뽀뽀 포즈를 취하면서 진한 우정을 과시했다. 큰 재킷과 모자로 얼굴을 가렸지만, 또렷한 이목구비와 귀여운 매력은 숨길 수 없었다.

미연 역시 같은 사진을 인스타그램에 올리면서 “언니랑 3년째 크리스마스 데이트”라고 적었다.

혜리와 미연은 팬들 사이에서 널리 알려진 절친 사이. 두 사람은 2023년 예능 프로그램 ‘혜리미예채파’에 함께 출연했다.

사진=혜리 인스타그램 캡처
사진=혜리 인스타그램 캡처


뉴스1
