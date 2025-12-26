혜리, “크리스마스 데이트” 꼭 껴안고 입술 쭉

“정신과 의사도 놀랐다” 김숙, ‘술·담배·게임’ 한번에 끊은 이유

코미디언 김숙이 정신과 전문의로부터 칭찬을 받았다. 김숙은 25일 방송한 KBS 2TV 토크 예능물 ‘옥탑방의 문제아들’에서 발달장애분야 최고 권위자로 불리는 서울대학교 소아청소년정신과 전문의 김붕년 교수로부터 이 같은 반응을 얻어냈다. 과거 게임 머니 2조에 매달리며 현생을 멀리했던 김숙은 이날 “게임과 담배를 한 번에 바로 끊었다”라며 노담·노게임 근황을 전했다. 김 교수는 “스스로 빠져나온 점이 대단하다”고 극찬했다. 그러면서 “김숙 씨는 남다른 자기 조절 능력이 있는 것”이라고 특기했다. 김숙은 일도 돈도 없던 시기에 게임…