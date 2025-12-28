기사 검색
‘42세’ 한혜진, 결혼 임박? “내년 안에 출산하려면…” 깜짝 고백

입력 :2025-12-28 11:41:14
수정 :2025-12-28 11:41:14
유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처
유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처


모델 한혜진(42)이 결혼 가능성을 언급했다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’에 출연한 한혜진은 “생각만 했다. 2025년 내내 연애가 있었지만 성공하지 못했다”고 말했다.

이어 “누가 아느냐. 내년 이맘때쯤 출산 계획이 있을 수도 있다. 내년 안에 출산하려면 1~2월 안에 승부를 봐야 한다”고 강조했다.

유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처
유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처


그러면서 “올해 되게 많이 늙어버린 기분이 들더라. 작년보다 올해 더 세게 왔다. 한 해 한 해 어렵게 온다”고 말했다.

한혜진은 “피부과에 가장 큰돈을 쓰지 않았을까 싶다. (예전 사진을 보면) 진짜 다르더라. 깜짝 놀랐다”고 했다.

이어 “난 내가 한 번도 예쁘다는 생각을 못 했다. 젊음이 주는 예쁨이 있다. 풍파에 좀 살이 깎여 나가야 하는데 콜라젠만 깎여나갔다”고 토로했다.

유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처
유튜브 채널 ‘워킹맘이현이’ 캡처


한혜진은 “나는 욱하는 사람이 제일 싫다. 그 장면을 보면 바로 끝”이라고 말하기도 했다.

그는 “연애 프로그램을 하면 연애 감정이 살아나지 않느냐. 동시에 모든 군상을 보면 내 남자의 단점도 잘 보인다”고 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
