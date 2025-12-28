기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

결혼 4일만에 불화설 토로한 윤정수...무슨 일이?

입력 :2025-12-28 15:22:53
수정 :2025-12-28 15:22:53
JTBC 아는형님
JTBC 아는형님


개그맨 윤정수가 결혼 4일 만에 불화를 고백한다.

윤정수는 27일 공개된 JTBC ‘아는 형님’ 예고편에서 “(녹화 기준) 결혼 4일 차”라며 반지를 자랑한다. 이내 부인 원진서에게 “자기가 많이 벌어 와. 왜 나만 많이 벌어와야 되는데?”라고 했다고 털어놓는다.

개그맨 이수근은 “결혼 며칠 됐다고 벌써 힘드냐”고 지적하고, 강호동은 “정수야. 너 혼난다”며 걱정한다. 서장훈은 “정신 똑바로 차려”라고 한다.

윤정수는 2008년 사업 실패와 연대 보증으로 약 30억원 빚을 져 파산했다. 지난달 30일 원진서와 결혼했으며, TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 신혼 생활을 공개 중이다. 원진서의 개명 전 이름은 원자현이다. MBC 리포터 출신이며, 필라테스 강사로 일하고 있다.


뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤정수가 결혼 후 부인에게 한 말의 내용은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘구속’ 황하나, 남편 사망→캄보디아서 아이 출산…자진 귀국 이유 있었다

‘구속’ 황하나, 남편 사망→캄보디아서 아이 출산…자진 귀국 이유 있었다
전현무에 “넌 비호감이야” 악플러 정체는 가족이었다

전현무에 “넌 비호감이야” 악플러 정체는 가족이었다
“전 남친과 한번 자고 싶어”…시한부 아내의 마지막 소원

“전 남친과 한번 자고 싶어”…시한부 아내의 마지막 소원
“배우가 될 얼굴이다”…정웅인 딸, 몰라보게 예뻐진 근황

“배우가 될 얼굴이다”…정웅인 딸, 몰라보게 예뻐진 근황
유부남 정우성, 방송인에 플러팅 “내 눈빛에 갇혀라”

유부남 정우성, 방송인에 플러팅 “내 눈빛에 갇혀라”
“전 직원 1인당 6억씩 드립니다” 통 큰 이별선물…‘이 기업’ 무슨 사연?

“전 직원 1인당 6억씩 드립니다” 통 큰 이별선물…‘이 기업’ 무슨 사연?
페라리·일등석 타며 “지긋지긋한 가난”…이게 웃긴가요?(Feat. 김동완)

페라리·일등석 타며 “지긋지긋한 가난”…이게 웃긴가요?(Feat. 김동완)
때리고 부수고 법원 난입…尹 지지자들에 ‘6억’ 손배 검토

때리고 부수고 법원 난입…尹 지지자들에 ‘6억’ 손배 검토
“밥 먹을 때 TV 보면 더 살찐다”…스마트폰은? ‘반전’

“밥 먹을 때 TV 보면 더 살찐다”…스마트폰은? ‘반전’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

    조세호 “혼자 남은 아내 부탁” 영상메시지…홍진경 ‘오열’

  4. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,