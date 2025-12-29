뉴이스트 출신 백호, 오늘 육군 현역 입대

‘금수저설’ 김민교, 안타까운 가정사…“병원장 父 사기 피해”

배우 김민교가 굴곡 있던 가정사에 대해 밝혔다. 지난 26일 유튜브 채널 ‘클레먹타임’에는 김민교의 이러한 사연이 담긴 영상이 공개됐다. 이동준은 김민교에게 “금수저라고 말하는 사람들이 있었다”라며 집안 배경을 언급했다. 이에 김민교는 “아버님이 종합병원 원장님이셨다”며 “고2 때까지는 집에 수영장도 있을 만큼 꽤 부유하게 자랐다”라고 말했다. 이어 “하지만 아버지가 사기를 크게 당한 후 대학교 1학년 때부터는 어머니랑 둘이 판자촌에 살았다. 집주인과 야외 수돗가를 함께 썼다”라고 덧붙였다. 충격적인 일은 한 번 더 찾아왔다. …