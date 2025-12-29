“60대 넘어 먹는 약” 130㎏ 유민상, 의사도 경고한 몸 상태

사진=SBS TV 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 캡처

코미디언 유민상이 자신의 건강 상태와 체중을 고백했다.유민상은 28일 방송된 SBS TV 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서 김준호를 향해 “고혈압, 고지혈, 콜레스테롤 3종세트 약 안 먹냐”라고 말했다.이에 김준호가 “그거는 60대 넘어서 먹는 약 아냐?”라고 반문하자, 유민상은 곧바로 “무슨 소리야 형. 미리부터 먹어야 돼”라고 답했다.김민경이 “오빠 아직 고혈압 안 잡았어?”라고 묻자, 유민상은 “고혈압이 잡히려면 완전히 살 빼고 다른 새 인생을 살아야 한다”고 털어놨다.이어 그는 “의사 선생님이 77㎏까지 빼야 한다고 했다”고 덧붙였다.김준호가 현재 몸무게를 묻자 유민상은 “130㎏”라고 밝혔고, 이를 들은 스튜디오는 술렁였다.김희철의 모친은 “엄마야. 반은 빼야겠네”라고 말했고, 유민상의 모친은 심란해 했다.유민상은 또 “몇 달치를 타서 먹고 있다. 살 빼야지”라며 약을 탄산음료에 복용했다.이를 본 김민경은 “약을 무슨 음료수에 먹냐”고 놀라워했고, 홍윤화는 “물에다 먹어야지”라고 말했다.이에 유민상은 “(설탕) 제로다 제로”라고 말해 웃음을 자아냈다.뉴시스