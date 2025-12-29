기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

10CM 권정열 저작권료 이정도? “매달 차 1대 값”

입력 :2025-12-29 10:46:59
수정 :2025-12-29 10:46:59
사진= KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처
사진= KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처


그룹 옥상달빛 멤버 겸 소속사 대표 김윤주가 집을 공개했다.

그는 지난 28일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에 출연했다.

앞서 김윤주는 남편인 그룹 10CM 권정열에 “저작권료가 매달 소형차 1대 값 정도 나온다”며 “아침마다 90도로 인사하고 있다”고 말했다.

그는 단독주택 집에 소속사 가수를 초대했다. 한 가수는 “너무 깨끗한데 형부도 같이 사는 거 맞냐”고 했다.

이어 김윤주는 “우리가 녹음을 열심히 하고 내가 화를 내서 여러분께 맛있는 걸 드리고자 모셨다”고 했다.

그는 식사 중 “가수 장들레라는 사람을 알고 나서 음악적으로 더 도움을 주면 좋을텐데라는 생각이 있었다”며 “회사가 들레 때문에 생겼다”고 말했다.

장들레는 “당시에 코로나19가 너무 심했어서 재정적인 피해가 갈까봐 솔직하게 말씀 드렸더니 언니가 ‘내 남편 10CM’야 라고 하더라”라고 했다.

김윤주는 “왜냐하면 내가 옥상달빛이라고 하기엔 좀 부족해서 남편을 팔았다”고 말했다.

권정열.<br>연합뉴스
권정열.
연합뉴스


뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김윤주가 소속사를 만든 이유는?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다
‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…
“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황
“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니

“미혼모나 혼전임신일 경우 벌금 60만원” 발칵…논란인 ‘이 마을’ 규칙 보니
4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’

4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
2025년 12월 29일

2025년 12월 29일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,