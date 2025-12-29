기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

겹경사 맞은 ‘오상진♥’ 김소영, 임신 이어 사업 대박 근황

입력 :2025-12-29 13:26:00
수정 :2025-12-29 13:26:00
사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처


아나운서 출신 방송인 겸 사업가 김소영이 직원들과의 연말 회식 현장을 공개했다.

김소영은 최근 유튜브 채널 ‘김소영의 띵그리TV’에 “연말 회식에 700 쓰는 띵사장. 5명 있던 작은 회사가 이만큼 성장했어요!”라는 제목의 영상을 올렸다.

영상에서 김소영은 본사 직원들과 함께 호텔 뷔페에서 연말 회식을 진행했다.

그는 “오늘 전체 회식날이라서 차 5대를 불러서 회식을 왔다”며 “팀원들과 여러 번 회식을 해보니까 다 식성이 엄청 다르더라. 그래서 매년 뷔페에서 회식을 하는 게 사내 문화”라고 말했다.

사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처
사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처


김소영은 “예전엔 한 테이블에 꽉 차서 회식 사진을 찍었는데 이제는 테이블이 여러 개가 됐다”며 회사 성장에 대한 소감도 전했다.

이어 식사 후 결제 과정에서 회식 비용 699만7000원을 결제한 영수증이 공개돼 눈길을 끌었다.

김소영은 책방, 큐레이션 커머스 브랜드 등을 운영 중이다.

한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 선후배 사이였던 오상진과 결혼해 2019년 첫 딸 수아 양을 얻었다.

최근 둘째 임신 소식을 전하며 내년 봄 출산을 앞두고 있다고 밝혔다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김소영이 연말 회식에서 지출한 총 비용은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다

‘나혼산’ 저격? 딘딘 “연예인들 한강뷰 사는 이유…” 또 일침 날렸다
‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…

‘53세 모태솔로’ 심권호, 미모의 연하 女와 생애 첫…
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국

“20대 승무원 전처, VIP 성 접대”…비행 따라가 살해한 40대 남성, 결국
“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’

4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’
2025년 12월 29일

2025년 12월 29일
“크리스마스날 알몸男이 집에 침입” 발칵…534억 저택 노린 결말은

“크리스마스날 알몸男이 집에 침입” 발칵…534억 저택 노린 결말은
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,