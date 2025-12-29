겹경사 맞은 ‘오상진♥’ 김소영, 임신 이어 사업 대박 근황

사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처

사진=유튜브 ‘김소영의 띵그리TV’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 김소영이 연말 회식에서 지출한 총 비용은? 699만7000원 700만원

아나운서 출신 방송인 겸 사업가 김소영이 직원들과의 연말 회식 현장을 공개했다.김소영은 최근 유튜브 채널 ‘김소영의 띵그리TV’에 “연말 회식에 700 쓰는 띵사장. 5명 있던 작은 회사가 이만큼 성장했어요!”라는 제목의 영상을 올렸다.영상에서 김소영은 본사 직원들과 함께 호텔 뷔페에서 연말 회식을 진행했다.그는 “오늘 전체 회식날이라서 차 5대를 불러서 회식을 왔다”며 “팀원들과 여러 번 회식을 해보니까 다 식성이 엄청 다르더라. 그래서 매년 뷔페에서 회식을 하는 게 사내 문화”라고 말했다.김소영은 “예전엔 한 테이블에 꽉 차서 회식 사진을 찍었는데 이제는 테이블이 여러 개가 됐다”며 회사 성장에 대한 소감도 전했다.이어 식사 후 결제 과정에서 회식 비용 699만7000원을 결제한 영수증이 공개돼 눈길을 끌었다.김소영은 책방, 큐레이션 커머스 브랜드 등을 운영 중이다.한편 김소영은 2017년 MBC 아나운서 선후배 사이였던 오상진과 결혼해 2019년 첫 딸 수아 양을 얻었다.최근 둘째 임신 소식을 전하며 내년 봄 출산을 앞두고 있다고 밝혔다.뉴시스