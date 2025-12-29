기사 검색
“옆집 언니인 줄” 이효리, 요가원 바닥에 드러누워 편안한 근황

입력 :2025-12-29 16:48:41
수정 :2025-12-29 16:48:41
사진=아난다 요가원 인스타그램 캡처



가수 이효리가 요가원 일상 근황을 전했다.

29일 아난다 요가원 공식 인스타그램 스토리에는 “사진 열정 아난다 선생님과”라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 이효리는 팔을 괸 채 바닥에 누워 여유로운 미소를 짓고 있다. 꾸밈없는 표정과 자연스러운 분위기가 눈길을 끈다.

이효리는 지난해 8월 서울 서대문구에 ‘아난다 요가원’을 열며 요가 지도자로서의 새로운 행보를 이어가고 있다.

또한 내년 공개 예정인 넷플릭스 예능 프로그램 출연을 앞두고 있어 방송 활동에도 관심이 쏠린다.

사진=아난다 요가원 인스타그램 캡처
사진=아난다 요가원 인스타그램 캡처


한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주 생활을 이어오다 지난해 서울로 거처를 옮겼다. 두 사람은 서울 종로구에 위치한 단독주택을 약 60억 원에 전액 현금으로 매입한 것으로 알려졌다.

