기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

새해 앞두고 병원行…‘47세’ 김사랑, 안타까운 근황 전해졌다

입력 :2025-12-29 19:10:32
수정 :2025-12-29 19:10:32
배우 김사랑. 인스타그램 캡처
배우 김사랑. 인스타그램 캡처


배우 김사랑(47)이 장염으로 병원을 찾았다.

29일 김사랑은 자신의 소셜미디어(SNS)에 “겨울에도 장염 조심ㅠㅠ”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개한 사진에는 병원 침구로 보이는 회색 담요가 담겨있다.

특히 해당 사진에는 장염을 호소하는 문구와 함께 눈물을 흘리는 캐릭터 스티커도 덧붙여져, 몸 상태가 좋지 않은 상황임을 짐작게 했다.

배우 김사랑 인스타그램 캡처
배우 김사랑 인스타그램 캡처


이에 팬들은 “빨리 회복하길”, “연말에 건강 챙기세요” 등의 반응을 보였다.

김사랑은 2000년 미스코리아 진으로 선발되며 연예계에 데뷔했다.

2001년 MBC TV 드라마 ‘어쩌면 좋아’를 통해 연기를 시작했다.

드라마 ‘왕과 나’(2007~2008) ‘시크릿 가든’(2010~2011) ‘복수해라’(2020~2021) 등에 출연했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김사랑이 병원을 찾게 된 이유는?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”

“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”
4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’

4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’
2025년 12월 29일

2025년 12월 29일
“저승길 보냈다, 무덤은 쓰레기봉투” 햄스터 강제합사·학대 생중계 ‘기행’

“저승길 보냈다, 무덤은 쓰레기봉투” 햄스터 강제합사·학대 생중계 ‘기행’
구로구 50대 중국인, 다짜고짜 행인 얼굴 찌르고…“기억 안 난다”

구로구 50대 중국인, 다짜고짜 행인 얼굴 찌르고…“기억 안 난다”
쯔양 “학교 적응 잘 못해”…어두웠던 학창시절 고백

쯔양 “학교 적응 잘 못해”…어두웠던 학창시절 고백
“박물관 입장료 3배 내라” 관광객에 벼르는 日, 여행 부담 커진다

“박물관 입장료 3배 내라” 관광객에 벼르는 日, 여행 부담 커진다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,