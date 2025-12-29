기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“맛있어?” 강민경, 브이로그 속 ‘남자 목소리’ 해명

입력 :2025-12-29 15:29:06
수정 :2025-12-29 15:29:06
사진=유튜브 ‘걍밍경’ 캡처
사진=유튜브 ‘걍밍경’ 캡처


여성 듀오 다비치 강민경이 브이로그에서 남성 목소리가 들린 데 대해 해명했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘약속이 취소된 외향인의 연말’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 강민경은 이해리와 다비치 콘서트를 앞두고 합주를 진행했고, 귀가 후 초간단 레시피로 굴 알 아히요를 만들었다. 이어 그는 샴페인, 화덕 브레드 등과 함께 행복한 먹방을 시작했다. 그러다 고추 피클을 가져오기 위해 잠시 자리를 뜨는 모습을 보였다.

해당 장면과 관련해 한 누리꾼은 “남자분이 ‘맛있어?’라고 하는데”라고 댓글을 달았고, 강민경은 “제 목소리예요”라며 “냉장고 열고 ‘어딨어’ 하는”이라고 해명했다. 그러자 누리꾼들은 눈물 흘리는 이모티콘을 남기는가 하면 “연애를 바라는 마음으로”라는 등 응원 댓글을 남겼다.

한편 강민경이 속한 다비치는 오는 2026년 1월 24일과 25일 이틀간 서울 KSPO 돔에서 ‘2026 다비치 콘서트 <타임캡슐: 시간을 잇다>’를 개최한다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강민경이 브이로그 논란에 대해 해명한 내용은?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식

“이별…아파” 최여진, ‘돌싱 남편’과 결혼 6개월만에 안타까운 소식
“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황

“초봉 5000만원…1년간 군 체험 해보세요” 150명 모집한다는 ‘이 나라’ 근황
“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상

“탈쿠팡은 재가입해야”…‘5만원 탈 쓴 5천원’ 쪼개기 보상
4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’

4개월간 폭염 지속…2080년 서울, 겨울은 고작 ‘12일’
2025년 12월 29일

2025년 12월 29일
“저승길 보냈다, 무덤은 쓰레기봉투” 햄스터 강제합사·학대 생중계 ‘기행’

“저승길 보냈다, 무덤은 쓰레기봉투” 햄스터 강제합사·학대 생중계 ‘기행’
구로구 50대 중국인, 다짜고짜 행인 얼굴 찌르고…“기억 안 난다”

구로구 50대 중국인, 다짜고짜 행인 얼굴 찌르고…“기억 안 난다”
‘폭싹’ 이어 2위…흥행은 실패했지만, 타임지가 선정한 ‘올해의 한국 드라마’

‘폭싹’ 이어 2위…흥행은 실패했지만, 타임지가 선정한 ‘올해의 한국 드라마’
“박물관 입장료 3배 내라” 관광객에 벼르는 日, 여행 부담 커진다

“박물관 입장료 3배 내라” 관광객에 벼르는 日, 여행 부담 커진다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

    사위와 키스하는 장모 ‘경악’…CCTV에 딱 걸린 불륜 현장

  2. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  3. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,