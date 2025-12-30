기사 검색
가수 김창열 아들, 해병대 입대…예능서 얼굴 알린 ‘연대생 훈남’

입력 :2025-12-30 09:12:21
수정 :2025-12-30 09:12:21
사진=김창열 인스타그램 캡처
사진=김창열 인스타그램 캡처


그룹 ‘DJ DOC’ 멤버 겸 솔로 가수 김창열의 아들이 입대했다.

김창열은 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “입대를 축하해”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 김창열이 머리를 짧게 자른 아들 주환과 함께 입대 현장에서 셀카를 찍은 모습이 담겼다.

김창열은 “늘 가족을 아끼고 사랑하고 주변 사람들을 자신보다 더 아끼고 배려하는 우리 주환이가 나라의 부름을 받고 나라와 국민을 지키려 입대했다”며 “훈련소에 가서 보니 많은 친구들이 나라의 부름을 받고 그곳에 와 있더라”고 했다.

그러면서 “그들이 모두 건강히 훈련 잘 받고 무사히 마칠 수 있게 응원 부탁드린다”며 “해병 1325기 훈련병들 화이팅, 김주환 화이팅”이라고 했다.

김창열은 1994년 DJ DOC 1집 ‘슈퍼맨의 비애’로 데뷔했다. 지난 2003년 7세 연하의 장채희 씨와 결혼했다. 슬하에 장남 주환 군 장녀 주하 양을 두고 있다.

김창열 아들 주환은 2004년 3월생으로 연세대학교에 재학 중이다.

김창열과 아들 주환은 과거 예능 ‘금쪽상담소’ ‘둥지탈출 3’ 등에 함께 출연하며 얼굴을 알렸다.

