“눈맞은 쵸코” 나나, 유니크한 아이템도 ‘찰떡’

입력 :2025-12-30 09:47:49
수정 :2025-12-30 09:47:49
사진=나나 인스타그램 캡처
사진=나나 인스타그램 캡처


그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 겨울 패션을 선보였다.

나나는 29일 자신의 소셜미디어에 “눈맞은 쵸코”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 나나는 그레이 컬러의 니트 셋업을 착용하고 모자로 포인트를 줬다. 비즈로 장식된 흰색 털모자를 쓰고 다양한 각도에서 카메라를 응시하며 다채로운 매력을 드러냈다.

특히 군살 없는 슬림한 실루엣과 매끈한 피부가 눈길을 끌었다.

한편 나나는 최근 자택 침입 사건을 겪었다.

그는 지난달 15일 경기 구리시 자택에 흉기를 든 30대 남성 A씨가 침입하는 일이 발생했으며, 당시 나나와 그의 모친은 A씨와 몸싸움을 벌여 제압한 뒤 경찰에 신고했다. 이 과정에서 나나는 부상을 입었고, 그의 모친은 심각한 부상으로 한때 의식을 잃은 것으로 전해졌다.

사진=나나 인스타그램 캡처
사진=나나 인스타그램 캡처


