기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

연인 그림자 사진…오상욱♥하루카 도요다 ‘열애설’ 재점화

입력 :2025-12-30 13:07:54
수정 :2025-12-30 13:07:54
사진=오상욱, 하루카 도요다 인스타그램 캡처
사진=오상욱, 하루카 도요다 인스타그램 캡처


펜싱 국가대표 오상욱과 일본 모델 하루카 도요다의 열애설이 다시 화제다.

오상욱은 최근 소셜미디어에 “크리스마스 따뜻하게 보내세요”라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.

사진에는 오상욱이 한 카페의 갈색 소파에 앉아 음료를 마시는 모습이 담겼다.

이후 하루카 도요다는 지난 28일 소셜미디어에 “제주 크리스마스(Christmas)”라는 글을 게재했다.

사진 속 그는 오상욱이 공개한 사진의 소파와 비슷한 곳에 앉아 있다.

특히 하루카 도요다가 게재한 사진 중에는 오상욱의 사인이 적힌 종이도 발견됐다.

이와 함께 연인처럼 보이는 그림자 사진도 공개됐다.

하루카 도요다
하루카 도요다


앞서 두 사람은 지난해 9월 열애설이 불거졌다.

당시 양측은 입장을 밝히지 않았고, 이후 오상욱은 방송 등을 통해 “여자친구가 없다”는 입장을 밝혔다.

오상욱은 1994년생으로, 2020 도쿄올림픽 펜싱 사브르 단체전에서 금메달을 획득했으며 2024 파리올림픽에서는 개인전과 단체전을 석권했다.

그는 tvN 예능프로그램 ‘라켓보이즈’, ‘핸썸가이즈’ 등에서도 활약했다.

하루카 도요다는 오상욱보다 4세 연하다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
두 사람의 열애설이 처음 불거진 시기는?
인기기사
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
강한나, ‘우아한 자태’
유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디
“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말
김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
“딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

“딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란
“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과

“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과
“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”

“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”
후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져

후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져
2025년 12월 30일

2025년 12월 30일
“밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

“밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

    며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  3. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  4. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  5. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

    ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,