54세 고현정, 민낯에 후드티 ‘나이 잊은 미모’

입력 :2025-12-30 13:49:02
수정 :2025-12-30 13:49:02
사진=고현정 인스타그램 캡처
사진=고현정 인스타그램 캡처


배우 고현정이 연말을 맞아 한 해를 차분히 되돌아봤다.

고현정은 30일 오전 자신의 소셜미디어에 “제 2025년은 이렇게 지나가고 있어요. 나쁘지 않아요, 좋아요. 여러분은요? 괜찮으신가요?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 고현정은 차량 안에서 후드 모자를 깊게 눌러쓴 모습이다. 그는 화장기 거의 없는 내추럴한 얼굴에 멍하니 카메라를 응시하고 있다.

붉게 물든 볼과 자연스럽게 흘러내린 머리카락, 편안한 캐주얼 차림이 더해지며 꾸미지 않은 일상의 순간이 고스란히 담겼다.

한편 고현정은 지난 9월 종영한 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’에 출연하며 묵직한 연기를 선보였다.

사진=고현정 인스타그램 캡처
사진=고현정 인스타그램 캡처
