“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차

입력 :2025-12-30 15:00:59
수정 :2025-12-30 15:00:59
트로트가수 숙행(46)이 불륜 의혹에 입을 열었다.

숙행은 30일 인스타그램에 자필로 “최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다”며 “출연 중이던 프로그램에서 하차, 더 이상 피해가 가지 않도록 하겠다. 이번 일로 인해 최선을 다해 경연에 임하고 있는 동료, 제작진에 누를 끼친 점 다시 한번 깊이 죄송하다. 철저히 돌아보고 더욱 책임있는 모습으로 거듭나겠다”고 밝혔다.

“모든 사실 관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다. 확인되지 않은 사실이 무분별하게 유포되는 행위는 나와 가족, 참가한 프로그램에 회복하기 어려운 피해를 안길 수 있으니 과도하고 불필요한 보도는 자제해주기를 정중히 부탁드린다.”

숙행은 상간 소송을 당한 상태다. 전날 JTBC ‘사건반장’은 남편과 트로트 가수 A 외도로 충격에 빠졌다는 주부 제보를 전했다. 남편은 2월 집을 나갔으며, 휴대전화에는 A 생일이 적혀 있었다. 양측은 서로 ‘친구 사이’라고 주장했으나, 두 사람은 동거 중이었다. CCTV 한 달 치 분량 확인 결과, 두 사람이 포옹하거나 입맞춤을 하고 손을 잡는 모습 등이 담겼다. 남편은 A 행상에도 동행한 것으로 알려졌다.

A에게 “남편을 만나지 말라”고 수차례 문자를 보냈으나, 답이 없었다. 9월 말 내용증명을 보내자, A에게 연락이 왔다는 게 제보자 주장이다. A는 통화에서 “나도 피해자다. 지금은 헤어졌다. 3월에 연락해 왔을 땐 마음이 크게 없었다. 한 번만 봐달라. 부모님 생계도 책임져야 하고 돈이 없다”며 “이혼이 거의 다 진행됐다고 들었고, 나와 결혼한다고 해 부모님한테 인사드렸다. 난 잃을 게 많은 연예인이고 오랜 무명 시간을 버티면서 여기까지 올라왔는데 그런 상황인 줄 알았다면 그렇게 했겠느냐”고 했다.

특히 A는 프로그램에서 불미스러운 일로 하차 시 위약금이 어마어마하다며, 혼자 감당할 수 없어 ‘제보자 남편을 공격해야 하는데 괜찮겠느냐’고 물은 것으로 전해졌다. 제보자는 “한 가정을 파탄 내놓고 ‘돈 때문에 봐달라’니 너무 기막히다. 더 이상 방송에 나오는 모습을 보고 싶지 않아 제보를 결심했다”고 밝혔다.

방송 후 A는 숙행으로 지목됐다. 숙행은 2019년 TV조선 ‘내일은 미스트롯1’에서 최종 6위를 했다. 23일 첫 방송한 MBN ‘현역가왕3’와 JTBC 예능 ‘입만 살았네’ 등에서 하차할 예정이다. 이날 JTBC는 “숙행은 현재 프로그램에 출연 중이지 않다”며 “과거 출연분은 재방송 편성 계획이 없다”고 했다.

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,