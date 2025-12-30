‘갑상선 질환’ 지예은, 활동 중단하더니…“많이 아팠고 수술도 했다”

지예은.

배우 최다니엘이 지예은의 건강 상태를 전했다.30일 유튜브 채널 ‘최다니엘’에는 ‘핑계고 시상식 후기(스포주의*)’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 최다니엘은 웹 예능 ‘핑계고 시상식’에 참석한 뒤 귀가하며 뒷이야기를 밝혔다.그는 시상식에서 대상을 받은 지석진을 언급하며 “개인적으로 석진이 형을 대상 받고 울 것 같았다. 근데 덤덤하게 잘 소감을 말씀해주시고, 모든 사람들한테 축하를 받았다”라며 “예은이가 오히려 감동을 받아서 뿌엥하고 하하 형도 좋아했다”고 말했다.이어 “제가 위치가 끝에 있어서 끝과 끝이었다. 다른 사람들이 처음에 장난으로 성민 선배 행가래를 했다”며 “다른 사람 행가래는 제가 너무 멀기도 하고 이미 하고 있어서 안나갔는데 석진이 형은 제가 너무 기뻐서 행가래 했다”고 밝혔다.최다니엘은 “무슨 레드카펫처럼 포토존이 있었는데 너무 재밌었다. 시상식 끝나고 다같이 단체 사진을 찍었다”며 “제가 (런닝맨) 임대 멤버 끝나서 하하 형, 예은이, 석진이 형, 세찬이, 재석이 형이랑 다 만나서 반가워서 사진을 찍고 싶었는데 못 찍었다. 다음에 만나면 사진도 찍어야겠다”고 아쉬워했다.건강 문제로 활동을 중단했다가 최근 복귀한 지예은의 건강 상태도 밝혔다.최다니엘은 “예은이 건강이 많이 좋아진 것 같다. 정말 많이 아팠고 수술도 했다”며 “지금은 건강을 다시 찾아가고 있는 중인데 항상 만날 때마다 ‘건강 챙기고 아프지 말라’고 인사를 건넨다. 오늘은 컨디션이 좋아 보여서 너무 좋더라”고 했다.앞서 지예은은 지난 8월 갑상선 질환을 이유로 활동을 중단했다. 이후 3주간의 휴식을 마친 뒤 지난달 2일 방송된 ‘런닝맨’을 통해 활동을 재개했다.뉴시스