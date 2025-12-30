기사 검색
‘임신 20주’ 강은비, 병원서 안타까운 소식 전했다…“혼자 눈물 나”

입력 :2025-12-30 10:56:27
수정 :2025-12-30 10:56:27
사진=강은비 인스타그램 캡처
사진=강은비 인스타그램 캡처


배우 겸 BJ(인터넷 방송 진행자) 강은비가 입원했다.

강은비는 29일 인스타그램에 “임신 20주 2일, 대학병원에 응급 입원하게 되었다, 요즘 새로 시작한 사업에 숏폼 제작에 라이브 방송까지… 조금 무리했던 것 같다”라는 글을 올렸다.

이어 “제가 꽤 강한 사람인 줄 알았는데 몸은 그렇지 않았나 보다, 퇴원 일정도 아직 정해지지 않았고 당분간은 병원에서 지내야 한다, 해야 할 일도, 미뤄진 일도 많은데 지금은 그 모든 걸 잠시 내려놓으려고 한다”라고 덧붙였다.

그러면서 “산삼이도 엄마 때문에 힘들까 봐 마음이 쓰이고, 준필이는 혼자서 일을 다 감당해야 하고, 케냐도 벌써 보고 싶고… 괜히 혼자 눈물이 난다”라며 “그래도 지금은

제가 쉬어야 할 시간이라는 걸 받아들이려 한다, 엄마가 건강해야 아기도 더 오래, 더 안전하게 품을 수 있으니까, 조금 천천히 회복에 집중해 보겠다, 다시 웃으면서 소식 전할 것“이라고 했다.

한편 강은비는 지난 4월 5일 17년간 연애한 ‘얼짱’ 출신 변준필과 결혼했다. 이후 지난달 인스타그램에 “감사하게도 (결혼) 단 3개월 만에 우리에게 너무나 소중한 아기 천사가 찾아왔다”라며 “저희 변비 부부가 드디어 예비 엄마 아빠가 되었다”라고 알렸다. 태명은 ‘산삼이’이며, 출산 예정일은 2026년 5월이다.

“일일 가정부가 몰래” 폭로…끔찍한 사건의 전말

유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

“설거지 내일 아침으로 미룬다고?”…싱크대서 대장암 유발 ‘이것’ 득실득실

“딴 여자랑 살아보게”…‘나 먼저 구해달라’ 차량 스티커 논란

“키 크고 잘생겨서 결혼했는데 음주운전·폭행에 불륜까지, 심지어…”

“밤늦게 고성” 캠핑장 민폐 논란에…이시영 “저희만 있는 줄” 사과

김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

에스파 중국인 멤버 닝닝, 중일갈등 속 日홍백가합전 불참 “이유는…”

새해 앞두고 병원行…‘47세’ 김사랑, 안타까운 근황 전해졌다

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 며칠 전까지 활동했는데…유명 여행 유튜버, 숨진 채 발견

  3. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  4. ‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

  5. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

