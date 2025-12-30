기사 검색
“엄마 모드” 홍진경, 이혼 후 딸과 단둘이 생일 데이트

입력 :2025-12-30 15:20:28
수정 :2025-12-30 15:20:28
사진=홍진경 인스타그램 캡처
사진=홍진경 인스타그램 캡처


방송인 홍진경이 딸과 함께 데이트를 즐겼다.

홍진경은 29일 인스타그램에 “엄마 모드, 라엘이 생일 축하해”라면서 딸 라엘 양과 함께 외식하면서 찍은 사진을 공개했다.

홍진경은 딸의 귀여운 표정에 미소를 지었다. 다정하고 화기애애한 분위기가 보는 이들도 흐뭇하게 만들었다.

한편 홍진경은 지난 8월 사업가 전남편과 이혼 소식을 알렸다. 2003년 결혼한 두 사람은 22년의 결혼 생활에 마침표를 찍고 각자의 길을 걷기로 했다.

홍진경은 JTBC 예능 ‘T끌모아 해결’, 넷플릭스 예능 ‘도라이버’에 출연 중이다.

뉴스1
