기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

안재현, 게이설 해명에…홍석천 솔직한 평가 “수요 있을 상”

입력 :2025-12-31 09:27:31
수정 :2025-12-31 09:27:31
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처


배우 안재현이 게이(동성애자) 루머를 해명했다.

안재현은 30일 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’에서 모델 시절 게이설에 휩싸였을 때를 돌아봤다. “모델 라인에서는 굉장히 감사한 일”이라며 “패션계 흐름이 여성복 위주로 세팅 돼 있는데, 내가 잘 소화해서 그런 말이 나온 것 같다”고 밝혔다.

홍석천은 “소녀들뿐 아니라 소년들에게도 수요가 있을 상”이라고 귀띔했다. 가수 케이윌의 ‘이러지 마 제발’ 뮤직비디오에서 서인국과 브로맨스를 연기한 데는 “우연히 섭외가 됐는데 파격적인 내용인 줄 몰랐다. 촬영 후에야 엔딩을 알았고, 반전 매력을 뽑아줬다. 케이윌 형에게 감사하다”고 전했다.

학창 시절 인기 관련해선 “그땐 객기가 조금 있었다. 빼빼로데이 날 빼빼로를 담을 백을 미리 준비하고, 일부러 학교에 늦게 갔다. 예쁨을 많이 받았다”고 했다.

안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼, 3년 만인 2019년 파경에 이르렀다. 다음 해 합의 이혼했으며, 자녀는 없다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
안재현이 모델 시절 게이설을 들은 이유는?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
“밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성

“밤까지 시끌” 이시영 ‘민폐 논란’…“이래서 캠핑 안 가” 아우성
‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”
“감기인 줄 알았는데 ‘뇌종양’” 숨진 26세男…‘이 증상’ 방치하다 비극

“감기인 줄 알았는데 ‘뇌종양’” 숨진 26세男…‘이 증상’ 방치하다 비극
후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져

후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져
‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사
올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부

올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부
2025년 12월 31일

2025년 12월 31일
김지우, 불륜설 시달린 이유?…“남편 ‘이 연예인’과 닮아 오해”

김지우, 불륜설 시달린 이유?…“남편 ‘이 연예인’과 닮아 오해”
전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,