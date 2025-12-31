기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“나도 눈 했어!” 고준희, 당당한 성형 고백…과거 사진 보니

입력 :2025-12-31 10:48:42
수정 :2025-12-31 10:58:08
고준희.<br>사진=온라인 커뮤니티 캡처, 뉴스1
고준희.
사진=온라인 커뮤니티 캡처, 뉴스1


배우 고준희(40)가 쌍꺼풀 수술 사실을 당당하게 밝혔다.

30일 유튜브 채널 ‘강남언니’에는 ‘다른 사람 입에서 내 성형 사실이 드러났다 | 킬빌런 EP04 | 또또 고준희 김원훈 풍자’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이번 토론 주제는 ‘콤플렉스 빌런’으로, 자신의 콤플렉스 때문에 주변 사람들을 불편하게 만드는 사례들이 소개됐다.

첫 번째 주제는 외모 콤플렉스와 학벌 콤플렉스 중, 숨기고 싶은 사실이 다른 사람에게 알려졌을 때 어느 쪽이 더 당황스러운지에 대한 것이었다.

고준희는 이날 “나도 눈 했다. 눈은 한 번씩 다 찝지 않냐”고 자신의 성형 경험을 솔직하게 털어놨다.

이에 권또또는 “언니 진짜 자연스럽다”라고 감탄했다.

사진=유튜브 ‘강남언니’ 캡처
사진=유튜브 ‘강남언니’ 캡처


풍자가 “또 어디 했냐”고 묻자, 고준희는 “눈”이라고 답했다. 풍자가 다시 “눈만?”이라며 집요하게 묻자, 고준희는 재차 “눈”이라고 답했고, 패널들은 “하나, 둘, 셋”이라는 구령과 함께 박수를 치며 해당 주제를 급하게 마무리해 웃음을 자아냈다.

풍자는 “그래도 여러분들은 숨길 수라도 있지 않냐. 저는 못 숨긴다. 모두가 다 알고 있다”며 농담을 던졌고, 고준희 역시 “나도 숨기지 않는다. 눈은 고등학교 때 했다. 찝을 수도 있지 않냐”라며 “나는 성형이 나쁘다고 생각하지 않는다”고 소신을 전했다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
고준희가 언제 쌍꺼풀 수술을 받았는가?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”
‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사
전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
“감기인 줄 알았는데 ‘뇌종양’” 숨진 26세男…‘이 증상’ 방치하다 비극

“감기인 줄 알았는데 ‘뇌종양’” 숨진 26세男…‘이 증상’ 방치하다 비극
후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져

후진 기어 놓고 짐 내리다 참변…주차장서 50대 숨져
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소
올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부

올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부
2025년 12월 31일

2025년 12월 31일
“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차

“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,