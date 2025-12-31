기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

강민경, ‘리치 언니·오빠’들과 송년회 “멤버 화려하네”

입력 :2025-12-31 13:50:43
수정 :2025-12-31 13:50:43
사진=강민경 인스타그램 캡처
사진=강민경 인스타그램 캡처


듀오 ‘다비치’ 강민경이 배우 고현정, 엄정화, 작곡가 정재형과 함께한 연말 모임을 공개했다.

강민경은 지난 30일 자신의 소셜미디어에 “2025년 모두모두 수고 많으셨습니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 강민경이 고현정, 엄정화, 정재형과 한자리에 모여 케이크와 술을 곁들이며 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

네 사람은 편안한 차림으로 미소를 지으며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

강민경은 하트 모양 케이크 사진도 공개했다. 케이크에는 “허그”라는 문구가 적혀 눈길을 끌었다.

강민경은 “현정 언니가 사 온 케이크 하나로 모두가 행복해진 저녁”이라고 덧붙였다.

또 고현정과 엄정화를 “퀸”이라고 부르며 애정을 드러내기도 했다. 네 사람은 술잔을 맞대며 한 해를 마무리했다.

한편 강민경이 속한 다비치는 내년 1월 24~25일 서울 올림픽공원 케이스포 돔(KSPO DOME)에서 콘서트를 열고 팬들과 만난다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강민경이 연말 모임에서 함께한 인물들은?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”
‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소
올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부

올해만 ‘5억 기부’…연말에 훈훈한 소식 전한 ‘역대급’ 연예인 부부
2025년 12월 31일

2025년 12월 31일
“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차

“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차
나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포

나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포
이제 방송 2회차인데 불륜 의혹에 ‘빨간불’…하차 이슈로 제동 걸린 ‘이 프로그램’

이제 방송 2회차인데 불륜 의혹에 ‘빨간불’…하차 이슈로 제동 걸린 ‘이 프로그램’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,