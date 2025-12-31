기사 검색
아이유, ‘한송이 꽃’ 같은 드레스 자태

입력 :2025-12-31 14:19:04
수정 :2025-12-31 14:19:04
사진=아이유 인스타그램 캡처
사진=아이유 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 아이유가 과감한 노출이 들어간 드레스를 입고 고혹미를 발산했다.

아이유는 지난 30일 자신의 인스타그램에 “APAN 대상 감사합니다”라는 글과 함께 행사 당일 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속에서 그는 꽃송이가 흩어져 있는 듯한 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.

붉은 꽃 모양의 장식이 잔뜩 달려 있는 드레스 디자인과 깊게 파인 드레스 앞 라인은 우아하면서도 매혹적인 분위기를 자아내고 있다.

아이유는 앞서 29일 서울 동대문디자인플라자에서 열린 ‘2025 SEOULCON APAN STAR AWARDS’**에서 넷플릭스 시리즈를 통해 뛰어난 연기력으로 ‘대상’을 거머쥐며 명실상부한 톱 배우 겸 아티스트로서 입지를 재확인했다.

사진=아이유 인스타그램 캡처
사진=아이유 인스타그램 캡처


사진=아이유 인스타그램 캡처
사진=아이유 인스타그램 캡처
