정은혜 “발달장애인도 결혼…사랑하며 살고 싶다” 배우들 울린 소감

입력 :2025-12-31 14:29:28
수정 :2025-12-31 14:30:25
사진=정은혜 인스타그램 캡처
사진=정은혜 인스타그램 캡처


배우 송지효가 발달장애인 정은혜 작가 부부의 진심 어린 수상 소감을 듣고 눈물을 흘리는 모습이 카메라에 포착돼 화제를 모으고 있다.

지난 30일 열린 '2025 SBS 연예대상'에서 정은혜·조영남 부부는 사랑의 가치와 삶의 의미를 사회에 전한 인물에게 수여되는 '선한 영향력상'을 받았다.

올해 두 사람은 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 결혼 과정과 일상을 공개하며 큰 관심을 받은 바 있다.

수상 소감에서 정 작가는 “프로그램을 통해 발달장애인도 결혼 생활을 할 수 있다는 점을 보여줄 수 있어 의미 있었다”며 “부모님께서 잘 키워주셔서 감사하다”고 말했다.

이어 “앞으로도 함께 일하고 사랑하면서 100살까지 건강하게 살고 싶다”고 밝혔고, 남편 조영남도 “평생 행복하게 살겠다”고 소감을 전했다.

정 작가는 이날 자신의 성을 새아버지의 성으로 변경했다는 소식도 함께 알렸다. 그는 “법원의 허가를 받아 이제 정은혜가 아닌 서은혜 작가로 살아가게 됐다”고 전해 축하를 받았다.

부부의 수상 소감을 지켜보던 송지효는 감정을 억누르지 못한 듯 눈물을 보였고, 해당 장면이 중계 화면에 포착되며 화제를 모았다.

다운증후군을 가진 정은혜 작가는 지난 2022년 방영된 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’에서 배우 한지민의 극 중 언니 역으로 출연해 대중에게 얼굴을 알렸다.

이후 그림집 출간과 전시 활동을 이어왔으며, 발달장애인 공공 일자리에서 만난 조영남과 1년간 교제 끝에 지난 5월 결혼했다.

뉴시스
전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

‘유부남과 불륜 의혹’ 트로트 女가수 숙행, 입 열었다 “최근…”

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

“유부남과 불륜” 고발 당한 트로트 가수는 숙행…‘현역가왕3’ 하차

2025년 12월 31일

나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포

이제 방송 2회차인데 불륜 의혹에 ‘빨간불’…하차 이슈로 제동 걸린 ‘이 프로그램’

“길고양이들 머리에 방화, 불에 타 뭉개졌다”…잔혹 학대에 현상금

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,