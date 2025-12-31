기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박유천, 깡마른 최근 모습 ‘충격’…일본서 “난 행복해”

입력 :2025-12-31 17:07:37
수정 :2025-12-31 17:07:37
사진=박유천 인스타그램 캡처
사진=박유천 인스타그램 캡처


가수 겸 배우 박유천이 근황을 공개했다.

박유천은 31일 자신의 소셜미디어에 사진과 함께 “2025년 마지막 날. 마침내 함께 하는 것은 축복이다”라고 적었다.

그는 “21세기 4분의 1이 지났다”며 “항상 함께, 고마워요”라고 팬들에게 인사했다.

공개된 사진에는 박유천이 전시 공간으로 보이는 곳에서 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 팔에 새겨진 타투가 눈길을 끈다.

또 다른 게시물엔 하늘과 강, 도심 전경이 담긴 사진을 공개하며 “후지산을 비행”이라고 적었다.

그러면서 “비행기 안의 조종사는 ‘곧 오른쪽에서 후지산을 보게 될 것입니다.’ 여기가 네가 있는 곳일지도 몰라. 난 행복해”라고 덧붙였다.

박유천
박유천


박유천은 2019년 필로폰 투약 의혹에 휩싸이며 논란에 올랐다.

당시 그는 결백을 주장하며 “혐의가 사실로 드러나면 연예계를 은퇴하겠다”고 공언했지만, 검사 결과 양성 반응이 나왔고 재판에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

은퇴 선언 이후 활동을 재개한 그는 지난해 국세청 고액·상습 체납자 명단에 이름을 올리며 또 한 차례 구설에 오르기도 했다.

현재 박유천은 일본 등 해외 무대를 중심으로 활동을 이어가고 있다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박유천이 2019년 필로폰 사건 당시 한 공약은?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사

‘58세’ 김성령, 폐경 고백… “다시 생리하게 해주세요” 건배사
부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소

부모 폭행하다 형에게 맞자 가족 살해…“형량 가볍다” 검찰 항소
2025년 12월 31일

2025년 12월 31일
“장모님이 방송 보고 추천”…거절만 당하던 22기 영식, 결혼 소식

“장모님이 방송 보고 추천”…거절만 당하던 22기 영식, 결혼 소식
‘불륜 의혹’ 숙행, 애정행각 담긴 CCTV에도 “억울하다” 주장한 이유는?

‘불륜 의혹’ 숙행, 애정행각 담긴 CCTV에도 “억울하다” 주장한 이유는?
나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포

나라 망신…50대男, 일본서 “노 머니” 무전취식 난동 체포
이제 방송 2회차인데 불륜 의혹에 ‘빨간불’…하차 이슈로 제동 걸린 ‘이 프로그램’

이제 방송 2회차인데 불륜 의혹에 ‘빨간불’…하차 이슈로 제동 걸린 ‘이 프로그램’
“길고양이들 머리에 방화, 불에 타 뭉개졌다”…잔혹 학대에 현상금

“길고양이들 머리에 방화, 불에 타 뭉개졌다”…잔혹 학대에 현상금
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,