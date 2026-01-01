기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

입력 :2026-01-01 15:24:52
수정 :2026-01-01 15:24:52
배우 최여진. 노빠꾸탁재훈
배우 최여진. 노빠꾸탁재훈


배우 최여진이 결혼 전 속옷 화보를 찍은 사실을 공개했다.

지난달 31일 가수 탁재훈의 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’은 최여진과의 인터뷰를 공개했다.

탁재훈은 게스트로 출연한 최여진에게 “결혼 전에 본인 몸이 너무 예쁜데 보여줄 남자가 없는 게 화가 나서 홧김에 속옷 화보를 찍었다고 하는데 사실이냐”라고 물었다.

이에 최여진은 “열심히 가꾸고 운동하는데 갑자기 화가 나더라. 봐주는 사람이 없는데 내가 이렇게 가꿔서 뭐 하나 싶었다”라며 “속옷 화보가 껄끄러울 수 있는데 기회가 있을 때 찍자고 생각했다”라고 답했다.

이에 신규진은 과거 최여진이 찍은 속옷 화보와 수영복 화보를 공개했다.

파격적인 화보 콘셉트에 탁재훈이 놀란 표정을 짓자 최여진은 “30대 때 찍은 거다. 이때 벗는 화보가 많이 들어왔다”면서 “모델 활동할 때도 유독 수영복 화보가 많이 들어왔다”라고 설명했다.

최여진은 가장 아끼는 신체 부위에 대해 “저는 엉덩이를 소중하게 아낀다. 내세우고 싶은 부분은 다리”라고 밝혔다.

모델 출신인 최여진은 지난해 6월 7세 연상인 사업가 김재욱과 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
최여진이 속옷 화보를 찍은 이유는 무엇인가요?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
“나라 바꾼 박수홍” 아내 김다예, 친족상도례 폐지에 “현실서 잔인하게 악용”

“나라 바꾼 박수홍” 아내 김다예, 친족상도례 폐지에 “현실서 잔인하게 악용”
김우빈♥신민아 결혼 11일 만에… ‘뜻밖의 소식’ 전했다

김우빈♥신민아 결혼 11일 만에… ‘뜻밖의 소식’ 전했다
“다이어트로 400㎏ 뺐는데”…세계서 가장 뚱뚱한 남성, 41세 나이로 사망

“다이어트로 400㎏ 뺐는데”…세계서 가장 뚱뚱한 남성, 41세 나이로 사망
횡단보도 건너던 어린이 2명 치고 도주한 오토바이…경찰 “추적 중”

횡단보도 건너던 어린이 2명 치고 도주한 오토바이…경찰 “추적 중”
10킬로 감량한 홍현희 “공연 중 맨홀에 빠져 응급실”...못에 찔리기도

10킬로 감량한 홍현희 “공연 중 맨홀에 빠져 응급실”...못에 찔리기도
박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”

박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”
“눈 가려워 벅벅”…현미경으로 봤더니 속눈썹에 성관계로 감염된 ‘이것’ 포착

“눈 가려워 벅벅”…현미경으로 봤더니 속눈썹에 성관계로 감염된 ‘이것’ 포착
“혼자 갈 수 없었다”…생활고에 치매 노모 살해한 50대 남성, 구속 기소

“혼자 갈 수 없었다”…생활고에 치매 노모 살해한 50대 남성, 구속 기소
‘쿨쿨’ 창가서 잠자다 10층서 추락한 50대 남성…8층 창문에 걸려 생존…印 “기적”

‘쿨쿨’ 창가서 잠자다 10층서 추락한 50대 남성…8층 창문에 걸려 생존…印 “기적”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

    ‘건강 이상’ 윤종신, 결국 안타까운 소식 전했다

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,