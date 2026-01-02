기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이시영, 44세 출산에 “하반신 마취, 자궁 적출 이야기도…”

입력 :2026-01-02 08:25:09
수정 :2026-01-02 08:25:09
최근 둘째 딸을 출산한 배우 이시영(43)이 고급 산후조리원을 이용하는 모습을 공개해 화제가 됐다. 이시영 인스타그램
최근 둘째 딸을 출산한 배우 이시영(43)이 고급 산후조리원을 이용하는 모습을 공개해 화제가 됐다. 이시영 인스타그램


배우 이시영(44)이 둘째 출산 당시 겪었던 위급한 상황을 털어놨다.

1일 방송인 노홍철이 운영하는 유튜브에는 새해를 맞아 히말라야 트레킹을 함께했던 이시영과의 근황 토크 영상이 공개됐다. 이시영은 영상에서 최근 둘째를 출산했다며 당시 수술 과정을 상세히 설명했다.

이시영은 “수술실에 들어가니 전신마취를 할 수 없는 상황이었다”며 “하반신 마취 상태로 제왕절개 수술을 받았고, 두 시간 가까이 의식이 있는 상태였다”고 말했다. 이어 “상황이 급박해 예정일보다 약 2주 빠르게 출산하게 됐다”고 덧붙였다.

출산 과정은 의료진도 우려할 만큼 위험한 상황이었다고 한다. 이시영은 “수술 중 자궁 적출 가능성도 있다는 말을 나중에 들었다”며 “의료진이 산모의 불안을 고려해 수술 전에는 그 이야기를 하지 않았다고 하더라”고 전했다.

44세에 출산한 점에 대해서는 “쉽지 않은 일이었다”고 솔직하게 털어놓으면서도 “평소 꾸준히 운동해온 것이 큰 도움이 됐다”고 말했다.

이시영은 2017년 9살 연상의 사업가와 결혼해 아들을 두었으나, 지난해 3월 이혼을 발표했다. 이후 전남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혀 화제가 된 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이시영이 둘째 출산 시 받은 수술 방법은?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”
진태현·박시은, 오래 고민 끝 내린 결정…“부부로 남겠다”

진태현·박시은, 오래 고민 끝 내린 결정…“부부로 남겠다”
박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”

박성광 아내 이솔이 “암 투병 고백 후 MBTI도 바껴”
전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니

전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니
“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국

“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국
“촬영 안 합니다”… 전현무 대구 맛집서 섭외 굴욕?

“촬영 안 합니다”… 전현무 대구 맛집서 섭외 굴욕?
“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다

“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다
박나래 전 매니저 “술잔 던져 4바늘 꿰매”…박나래 “바닥에 던졌다”

박나래 전 매니저 “술잔 던져 4바늘 꿰매”…박나래 “바닥에 던졌다”
새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져

새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,