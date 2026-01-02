기사 검색
‘65세 미혼’ 최화정, 내년 결혼 가능성 “친구 같은 연인”

입력 :2026-01-02 09:23:19
수정 :2026-01-02 09:24:10
사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’


방송인 최화정이 관상을 봤다.

1일 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에는 ‘보통 남자는 접근도 못한다는 최화정의 충격적 관상’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 관상가 겸 역술가 박성준이 출연했다. 박성준은 최화정의 관상에 대해 “호랑이상”이라며 “대리석 같이 태어난 분”이라고 설명했다.

그는 “대리석이란 건 어떤 것도 나를 파괴하거나 깨기가 어렵다”며 “그런데 한 번 임자를 만나면 박살이 날 수 있는 에너지가 있다”고 말했다.

이어 “관계에서 태양은 하나밖에 없듯이 내가 주도적으로 끌고 갈 수 있는 관계가 중요하고 끌려가는 건 어렵다”고 덧붙였다.

사진=유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’


또한 얼굴 생김에 대해 “입 끝에 입매라고 하는 해각이 살짝 올라가 있다. 좋은 기운을 담을 수 있는 에너지를 갖고 있다”고 분석했다.

이어 “광대와 하관이 발달돼 있다. 주체적으로 살아가는 에너지가 강해 그런 부분에서 고단함을 느낄 수 있다”고 설명했다.

결혼운과 관련해서는 “내년과 후년에는 조금 들어온다”고 내다봤다.

그는 “남편 자리에 합이 있고 친구 같은 인연이 들어온다”며 “친구가 될 수도 있고 친구 같은 인연으로 결혼이 될 수 있다”고 말했다.

다만 “남자가 권위적이거나 가부장적이면 안 된다”고 강조했다.

이에 최화정은 “말도 안 돼”라며 웃어 보였다.

뉴시스
