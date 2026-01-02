기사 검색
‘111만 뷰티 유튜버’ 다또아, 뒤늦게 알려진 사망 소식

입력 :2026-01-02 09:39:31
수정 :2026-01-02 09:39:31
사진=다또아 유튜브 캡처
사진=다또아 유튜브 캡처


111만 구독자를 보유한 유튜버 다또아(이다솔)가 29세를 일기로 사망한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

그의 소속사인 레페리는 2일 “다또아는 지난해 12월16일 사망했다”고 밝혔다.

레페리는 “유가족 뜻에 따라 고인을 조용히 추모할 수 있도록 억측을 자제해 달라”고 청했다.

또한 “다또아는 단순한 1세대 유튜버를 넘어 K-뷰티의 세계화 가능성을 가장 먼저 증명해낸 인물”이라고 덧붙였다.

뷰티 유튜버인 다또아는 1996년생으로, 고등학교 시절 라오스 유학 경험을 통해 K-뷰티의 인기를 체감하고 귀국 후 뷰티 크리에이터로 활동했다.

그는 잠시 미뤄뒀던 학업을 마치기 위해 지난 4년간 휴식기를 선언한 바 있다. 이후 대학원 진학을 준비하던 중 갑작스럽게 비보가 전해졌다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
다또아가 뷰티 크리에이터 활동을 시작한 계기는?
