유재석, 신년 운세 결과에 술렁…“재물운 얼마나 대박이길래”

사진=2025 MBC 방송연예대상 캡처

‘연예대상 21관왕’에 빛나는 MC 유재석이 신년운세를 봤다.1일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘식스센스 : 시티투어2’에서는 유재석, 지석진, 고경표, 미미가 배우 박신혜와 함께 강남의 가짜 핫플레이스를 찾아 나섰다.이날 방송에서 유재석은 타로점으로 신년운세를 점쳤다. “재물과 일이 가장 궁금하다”며 카드 다섯 장을 뽑았다.타로 마스터는 유재석의 직장운에 대해 “열한 경쟁 속에서 버티기 위해 끊임없이 노력하는 모습이 보인다”며 “겉으로 보기엔 독보적인 위치에 있지만, 본인은 여전히 ‘내 일이 무엇인지’ 고민하며 경쟁 속에 살아가고 있다”고 해석했다.유재석은 “맞다. 당연하다”며 공감한 뒤 추가로 다섯 장의 카드를 뽑아 재물운을 살폈다.타로 마스터는 “대단한 카드다. 경쟁 속에서 누가 뭐라 해도 ‘덤벼. 나 할 수 있어’ 한다. 안정적으로 내 자리를 지킨다”고 말했다.이어 “카드의 힘듦을 넘어서 긍정적인 기운이 샘솟는다. 그림 모양, 형태만 봐도 밝다”며 “경쟁 상황에서도 ‘나는 할 수 있어’라는 마음을 갖고 유지하며 잘 갈 것”이라고 전했다.이에 고경표는 “정말 카드가 다 왕이다. 왕의 자리를 유지한다”고 감탄했고, 지석진은 “저게 다 왕이냐”며 부러움을 표했다.뉴시스