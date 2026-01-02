기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

48세 김강우, 풍성한 머리숱 비결 ‘모발모발 그릭요거트’ 레시피 공개

입력 :2026-01-02 15:25:20
수정 :2026-01-02 15:25:20
사진= KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처
사진= KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처


배우 김강우가 동안 비결로 간헐적 단식과 그릭요거트를 꼽는다. 김강우는 1978년생으로 올해 48세다.

김강우는 2일 방송하는 KBS 2TV 예능프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서 동안 유지 비결을 공개한다.

김강우는 이날 “새해가 왔다. 제가 올해 38살이 됐다”고 농담을 한다. 김강우는 실제 38살처럼 보이는 얼굴과 풍성한 머리숱을 보여줘왔다.

그는 이날 아침 루틴을 공개한다.

김강우는 “촬영 없는 날은 자연스레 1일2식, 공복 15시간을 유지하고 있다”며 간헐적 단신을 한다고 말한다.

또 김강우는 첫 식사가 중요하다고 강조한다.

그는 앞서 공개한 ‘10년 삭제 쥬스’와 함께 이른바 ‘모발모발 그릭요거트’를 먹는다고 한다. 김강우는 자신만의 그릭요거트 레시피를 보여준다.

김강우는 이 그릭요거트에 대해 “맛있다. 질리지 않는다”며 “혈당을 급격히 올리지 않으면서 영양분을 챙기는 최고의 아침 식단”이라고 한다.

‘편스토랑’은 오후 8시30분 방송한다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김강우가 공개한 동안 유지 비결은?
인기기사
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
제니, 눈부신 드레스 자태 ‘압도적 비주얼’
“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국

“삼촌·숙모와 조카 결혼 금지”…너도나도 혈족 결혼하자 ‘이 나라’ 결국
전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니

전기매트 매일 틀고 자는데…“전자파 몸에 쌓인다?” 직접 재보니
숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”
나나, 몸싸움 제압한 자택 침입 강도에 역고소 당했다

나나, 몸싸움 제압한 자택 침입 강도에 역고소 당했다
이시영, 44세 출산에 “하반신 마취, 자궁 적출 이야기도…”

이시영, 44세 출산에 “하반신 마취, 자궁 적출 이야기도…”
“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다

“불륜 폭로” 협박…친구 내연녀에 성관계 요구한 男 끔찍한 최후 맞았다
새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져

새해 첫 해돋이 보러 나갔다가…70대 여성, 차량에 치여 숨져
2026년 1월 2일

2026년 1월 2일
‘옥중 앨범’ 냈던 유명 래퍼, 이웃 폭행해 ‘시야장애’…2심도 징역형

‘옥중 앨범’ 냈던 유명 래퍼, 이웃 폭행해 ‘시야장애’…2심도 징역형
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

    유재석, 결국 퇴장한다… 1월 1일 마지막 방송

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”

    김숙, 논란의 ‘그 이름’ 불렀다 “나래팀장 고마워”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,