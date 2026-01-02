기사 검색
박한별, 뉴욕 근황…6년 만에 복귀 앞두고 ‘시간 멈춘 미모’

입력 :2026-01-02 17:40:58
수정 :2026-01-02 17:40:58
사진=박한별 인스타그램 캡처
사진=박한별 인스타그램 캡처


배우 박한별이 꾸밈없는 분위기로 근황을 전했다.

박한별은 2일 자신의 소셜미디어에 “Hello 2026! 잘 부탁해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진은 미국 뉴욕에서 촬영된 것으로, 겨울 풍경 속에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다.

공개된 사진에서 박한별은 눈이 소복이 쌓인 공원을 걸으며 차분한 분위기를 자아냈다. 아이보리 톤의 롱 코트에 니트와 팬츠를 매치하고, 털모자를 더해 따뜻하면서도 수수한 겨울 스타일을 완성했다.

또 다른 사진에서는 카페로 보이는 공간에서 테이블에 팔을 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 창밖으로 보이는 눈 덮인 뉴욕의 거리가 분위기를 더한다.

사진=박한별 인스타그램 캡처
사진=박한별 인스타그램 캡처


한편 박한별은 내년 개봉 예정인 영화 ‘카르마’에 출연하며 배우로서 활동 재개를 앞두고 있다.

2017년 유인석 전 유리홀딩스 대표와 결혼한 박한별은 2019년 남편이 이른바 ‘버닝썬 게이트’에 연루되며 논란이 불거진 이후 드라마 ‘슬플 때 사랑할 때’를 끝으로 연기 활동을 중단한 바 있다.

