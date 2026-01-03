기사 검색
“박나래, 차 내부에서 특정 행위”…전 매니저 노동청 진정

입력 :2026-01-03 03:01:56
수정 :2026-01-03 03:01:56
개그우먼 박나래. 유튜브 채널 ‘나혼자산다 스튜디오’ 캡처
방송인 박나래를 둘러싸고 전 매니저들이 ‘직장 내 괴롭힘’을 주장하며 고용노동청에 진정을 제기한 사실이 알려졌다.

2일 채널A 보도에 따르면, 박나래의 전 매니저들은 지난달 18일 서울지방고용노동청 강남지청에 진정서를 제출했다. 진정서에는 이동 중 차량 내부에서 발생한 특정 상황을 두고, 매니저들이 원치 않는 상황을 피하기 어려운 상태에서 이를 인지하게 됐다는 주장이 담긴 것으로 전해졌다.

이들은 해당 상황이 단순한 사적 행위가 아니라, 사용자 지위에 있는 인물이 우월적 지위를 이용해 불편함을 초래한 행위로서 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당한다고 주장하고 있다. 또 당시 차량 운행 과정에서 안전을 위협할 수 있는 행동이 있었다는 주장도 포함된 것으로 알려졌다.

이에 대해 노동청은 이달 중 진정인들을 상대로 사실관계를 확인할 계획인 것으로 전해졌다. 현재까지 해당 사안에 대한 법적 판단이나 결론은 내려지지 않은 상태다.

박나래 측은 이와 관련해 아직 공식 입장을 내지 않았다.

전 매니저들이 박나래를 상대로 제기한 진정의 핵심 내용은?
