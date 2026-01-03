기사 검색
송혜교가 올린 떡국 사진 한 장, 팬들이 놀란 이유

입력 :2026-01-03 14:35:10
수정 :2026-01-03 14:35:10
송혜교 SNS
송혜교 SNS


배우 송혜교가 새해 근황을 전했다.

송혜교는 지난 1일 자신의 소셜미디어에 떡국 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 떡국 위에 파·김가루·소고기 고명이 정갈하게 올라가 눈길을 끌었다. 만두도 함께 담겼다.

송혜교 SNS
송혜교 SNS


특히 비교적 작은 그릇에 담긴 떡국 사진이 화제가 되며 팬들 사이에서는 “소식(小食)하는 것 같다”는 반응도 나왔다.

송혜교는 별다른 설명 없이 사진만 공개했지만, 새해 첫날 떡국으로 한 해를 시작한 소소한 일상이 전해지며 관심이 모였다.

1981년생인 송혜교는 드라마 ‘가을동화’(2001) ‘풀하우스’(2004) ‘태양의 후예’(2016) ‘더 글로리’(2022~2023) 등을 통해 사랑받았다.

송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 ‘천천히 강렬하게’(가제)를 촬영 중이다.

‘천천히 강렬하게’는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 것은 없지만 성공을 꿈꾸는 인물들의 파란만장한 성장기를 담는 작품이다. 송혜교를 비롯해 공유·김설현·차승원·이하늬 등이 출연한다.

뉴시스
뉴시스
