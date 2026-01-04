기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

입력 :2026-01-04 14:51:48
수정 :2026-01-04 14:51:48
‘논스톱3’ 등에 출연했던 배우 겸 모델 김영아가 두 차례 이혼한 사실을 밝혔다.
‘논스톱3’ 등에 출연했던 배우 겸 모델 김영아가 두 차례 이혼한 사실을 밝혔다.


‘논스톱3’ 등에 출연했던 배우 겸 모델 김영아가 두 차례 이혼한 사실을 밝혔다.

지난 3일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 배우 고준희가 절친 김영아를 만나 회포를 푸는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 고준희는 김영아를 만나기 위해 일본에 갔다. 두 사람은 고등학교 때부터 모델 활동을 함께하며 인연을 이어왔다고 전했다.

고준희는 김영아와 첫 만남에 대해 “압구정 로데오거리에서 너무 예뻐서 먼저 말을 걸었다”고 밝혔다.

배우 김영아와 고준희. MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처
배우 김영아와 고준희. MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처


2002년 인기 시트콤 ‘논스톱3’에서 배우 최민용 동생 역으로 출연하며 많은 사랑을 받았던 김영아는 현재 일본에서 모델로 활동 중이다.

두 사람은 연애 얘기가 나오자 거침없는 입담을 보여줬다. 김영아는 고준희를 향해 “나 이혼 두 번 하고 아이 낳을 동안 넌 뭐한 거냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

해당 발언에 출연진은 “몇 년의 인생을 한 번에 들었다”고 놀라워했다.

고준희는 “보통 남자친구와 1년 반이면 헤어진 것 같다”며 “밤 11시, 12시가 되면 엄마한테 전화가 온다”고 털어놨다.

김영아 인스타그램 캡처
김영아 인스타그램 캡처


김영아는 2009년 한국인 남성과 결혼했고 2013년 이혼했다. 이듬해 일본의 재력가이자 유명 사업가인 시바 코타로와 재혼해 화제를 모았다.

그는 재혼 2년 만인 2016년 아들을 출산했으나 2024년 이혼 소식을 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김영아가 현재 활동하고 있는 곳은?
인기기사
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
장원영, ‘사랑스러운 산타걸’
관상가 “유재석 성공, 나경은 덕…아내 지분 크다”

관상가 “유재석 성공, 나경은 덕…아내 지분 크다”
신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”

신정환, 룰라 수입 폭로…“5년에 1200만원씩…1집 이후 팔려”
서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망

서울 시청역 근처 대규모 집회서 80대男 앉은 채 사망
“한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’

“한 방에 35억원” 세계에서 가장 비싼 주사 맞았더니…걷지 못했던 소년에 ‘기적’
“네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男

“네 남편 알면 재밌겠다”…불륜 前연인 협박해 300만원 뜯은 40대男
“약 먹어도 50% 사망”…피부 찰싹 달라붙어 전신 감염 ‘괴물 곰팡이’ 긴급 경보

“약 먹어도 50% 사망”…피부 찰싹 달라붙어 전신 감염 ‘괴물 곰팡이’ 긴급 경보
이경규, ‘약물 운전 사건’ 전말 직접 밝혔다

이경규, ‘약물 운전 사건’ 전말 직접 밝혔다
“음식에 파리 넣고 고기 굽기도 조절” AI로 사진 조작해 환불 요구…배달업계 ‘속수무책’

“음식에 파리 넣고 고기 굽기도 조절” AI로 사진 조작해 환불 요구…배달업계 ‘속수무책’
“나는 설탕 안 좋아하는 사람”…주문만 걸어도 살 빠진다

“나는 설탕 안 좋아하는 사람”…주문만 걸어도 살 빠진다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  2. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  3. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”

    조세호 떠난 ‘유퀴즈’ 허경환이 채운다…“유재석 새 애착인형”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,