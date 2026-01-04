기사 검색
시간이 멈췄다…이효리, 여전한 춤 실력 감탄

입력 :2026-01-04 16:05:30
수정 :2026-01-04 16:05:30
이효리 SNS 영상 갈무리
가수 이효리(46)가 여전한 춤 실력을 발휘했다.

이효리는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 이효리는 올데이 프로젝트의 ‘웨어 유 앳’(WHERE YOU AT)에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다. 박시한 의상을 입고 힙한 분위기를 자아낸 이효리는 남다른 춤선으로 여전한 실력을 발산해 모두를 놀라게 했다.

한편 이효리 이상순 부부는 지난 2013년 결혼한 후 제주도에서 10여년간 거주하다 지난해 9월 서울 종로구 평창동에 위치한 단독 주택으로 이사했다. 이효리는 현재 요가원을 운영하고 있다.


‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

‘치매’ 브루스 윌리스, 안타까운 근황 “배우였는지도 몰라”

할리우드 스타 브루스 윌리스(70)가 치매 진단을 받고 투병 중인 가운데 사후 뇌를 기증하기로 했다.최근 외신에 따르면, 윌리스의 아내
‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘성폭행 생존자’ 고백…46세 美배우 숨진 채 발견

‘더 와이어’ 시리즈와 ‘제너레이션 킬’에서 활약했던 미국 배우 제임스 랜슨이 사망했다. 향년 46세다.21일(이하 현지시간) CNN,