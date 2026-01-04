스타요즘
시간이 멈췄다…이효리, 여전한 춤 실력 감탄
입력 :2026-01-04 16:05:30
수정 :2026-01-04 16:05:30
가수 이효리(46)가 여전한 춤 실력을 발휘했다.
이효리는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 영상을 게재했다.
공개된 영상 속 이효리는 올데이 프로젝트의 ‘웨어 유 앳’(WHERE YOU AT)에 맞춰 춤을 추는 모습이 담겼다. 박시한 의상을 입고 힙한 분위기를 자아낸 이효리는 남다른 춤선으로 여전한 실력을 발산해 모두를 놀라게 했다.
한편 이효리 이상순 부부는 지난 2013년 결혼한 후 제주도에서 10여년간 거주하다 지난해 9월 서울 종로구 평창동에 위치한 단독 주택으로 이사했다. 이효리는 현재 요가원을 운영하고 있다.
