결혼 3개월 만에 김나영 떠난 마이큐 “마음 너무 불편하다”

입력 :2026-01-05 09:17:12
수정 :2026-01-05 09:28:29
사진=마이큐 인스타그램 캡처
사진=마이큐 인스타그램 캡처


연예계 대표 ‘워너비 부부’ 김나영과 마이큐가 결혼 3개월 만에 잠시 ‘생이별’의 시간을 갖게 됐다.

지난 4일, 방송인 김나영은 자신의 유튜브 채널 ‘nofilterTV’를 통해 단란한 일상이 담긴 브이로그 영상을 공개했다. 평소와 다름없는 화기애애한 분위기였지만, 이날 영상의 핵심은 남편 마이큐의 첫 ‘홀로 외출’이었다.

김나영은 카메라를 향해 “마이큐가 드디어 하와이로 떠난다. 제가 일 때문에 출장을 간 적은 있지만, 남편이 가족을 두고 어딘가로 혼자 떠나는 건 이번이 처음”이라며 짐을 싸는 마이큐의 모습을 담았다.

이에 마이큐는 “처음으로 가족을 두고 혼자 간다”며 긴장과 설렘이 교차하는 표정을 지었다. 이를 지켜보던 김나영이 “입꼬리가 자꾸 올라가는 것 같다”며 뼈 있는 농담을 던지자, 마이큐는 황급히 “마음이 되게 불편하고 떨어져 있는 게 싫고 같이 가고 싶다”고 수습해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.

마이큐는 하와이로 가기 전에 두 아들에게 편지를 남기기도 했다.

그는 출국 전 아이들에게 “아빠가 처음으로 홀로 떠난다. 엄마 보호해줘야 하는 거 알지. 즐거운 시간 보내라. 사랑한다”는 메시지를 남겨 뭉클함을 더했다.

한편, 2021년부터 당당한 공개 연애로 대중의 응원을 받아온 김나영과 마이큐는 지난해 10월, 마침내 결실을 맺으며 연예계 대표 잉꼬부부로 자리매김했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’